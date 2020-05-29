Даугавгрива: в квартире несколько дней пролежал скончавшийся мужчина

Несколько дней подряд жители многоэтажного дома по ул. Лепью были вынуждены слушать громкую музыку, которая доносилась из одной квартиры круглосуточно. В итоге, старшая по дому вызвала скорую, полицию и спасателей.

Как отмечает Degpunktā, изначально соседи пытались узнать у пенсионера, все ли с ним в порядке, однако он не открывал им двери. Не открыл он двери и прибывшим сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы, которым пришлось пробираться в квартиру через окно на втором этаже.

"Констатировали, что он умер, но сколько дней он там пролежал, не знаю. Если б я не приехала, сколько б он там еще пролежал? Все ему стучали, но никто не смог принять решение, как поступить. Он был совсем один, у него никого нет", — рассказала старшая по дому — Людмила.

То, что у пенсионера в квартире происходит что-то неладное, обратила внимание и проживающая этажом ниже соседка, которая заметила, что ее начинает заливать.

Причины смерти мужчины должна установить экспертиза, по делу начат уголовный процесс.