Даугавпилс: полиция "накрыла" вечеринку по случаю дня рождения, выписаны штрафы от 50 до 500 евро

Сотрудники даугавпилсской полиции в эти выходные прервали вечеринку молодых людей, собравшихся в частном доме по случаю дня рождения, и выписала штрафы за нарушение ограничений, действующих в стране во время пандемии коронавируса.

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В ночь на вторник в муниципальную полицию Даугавпилса поступила информация о том, что в частном доме одного из микрорайонов города проходит вечеринка, на которой присутствуют несколько человек из разных домохозяйств. Для проверки информации на место был послан ближайший патрульный автомобиль.

По прибытии на место полицейские выяснили, что в доме проходит вечеринка по случаю дня рождения. Некоторые участники мероприятия попытались спрятаться от сотрудников полиции в помещениях дома.

В общей сложности действующие во время пандемии коронавируса ограничения нарушили 13 человек. Среди нарушителей были и несовершеннолетние. Полицейские провели с молодыми людьми воспитательную беседу и выписали штрафы на сумму от 50 до 500 евро.