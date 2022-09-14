Даугавпилс: за ограбление аптеки задержан молодой мужчина, начат уголовный процесс

На минувшей неделе сотрудники отдела криминальной полиции Даугавпилсского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции задержали молодого мужчину за совершение ограбления в аптеке. Начат уголовный процесс, подозреваемый арестован.

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Утром в четверг, 8 сентября, сотрудники Госполиции получили информацию о том, что неизвестный мужчина совершил ограбление в одной из аптек Даугавпилса и толкнул сотрудницу, женщину 1981 года рождения, которая пыталась задержать злоумышленника на выходе из помещения. С полученными травмами женщину доставили в ближайшее медицинское учреждение, а мужчине удалось скрыться.

Однако уже вечером того же дня, около 21.40, сотрудники отдела криминальной полиции Даугавпилсского участка Латгальского регионального управления Госполиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого 1995 года рождения. Выяснилось, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции по аналогичным уголовным преступлениям.

Молодой мужчина причастен и к другим преступлениям имущественного характера, свидетельствует информация в распоряжении полиции.

По факту происшествия начат уголовный процесс по первой части 176-й статьи Уголовного закона, идет расследование, выясняются обстоятельства случившегося.

В субботу, 10 сентября, суд применил к подозреваемому меру пресечения - арест. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, временного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа, с конфискацией имущества или без таковой.