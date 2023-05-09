Даугавпилс: задержан подозреваемый в нападении на почве гомофобии
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Сотрудники Госполиции задержали в Даугавпилсе мужчину 1997 г.р., подозреваемого в нанесении телесных повреждений на почве социальной ненависти.

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Как уже сообщалось ранее, вечером 4 мая в Даугавпилсе во время нападения был избит 28-летний активист LGBTQ+. Двое неизвестных напали на участников акции в поддержку Стамбульской конвенции и побили двоих человек, возможно, за принадлежность к LGBTQ+.

Потерпевший Ливай Амарейн допускает, что был избит за принадлежность к сообществу LGBTQ+. 28-летний мужчина получил более 20 ударов по голове. Инцидент произошел после организованного общиной пикета "Равнодушие убивает", участники которого выразили поддержку принятию Стамбульской конвенции.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания, полиция будет просить оставить его под арестом.

Ранее подозреваемый попадал в поле зрения органов правопорядка за имущественные преступления. Следствие по дел продолжается.

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