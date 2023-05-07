De facto: больше случаев передозировки наркотиков, но меньше уголовных дел по наркобизнесу

Период пандемии сказался не только на желании людей употреблять одурманивающие вещества, но и на возможности обнаружить сети поставщиков этих веществ.

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Как выяснила программа Латвийского телевидения De facto, в Латвии за последние 4 года у медиков резко увеличилось количество вызовов, связанных с наркотическими веществами. При этом количество преступлений, связанных с наркотическими и психотропными веществами, сократилось вдвое.

Центр профилактики и контроля заболеваний еще не собирал данных за прошлый год, но цифры за предыдущие показывают, что в 2019 году от передозировки наркотиков в Латвии умерло 12 человек, в 2020-м — 21 человек, а в 2021-м — 17.

Наркотики можно купить, даже не выходя из дома

Янис Скрастыньш на протяжении 20 лет употреблял алкоголь и наркотики. Начал употреблять в подростковом возрасте, последние пять лет стал воздерживаться. Несколько раз пытался бросить употребление наркотиков.

"Я сам пережил клиническую смерть, передозировку, попытку суицида, у меня остановилось сердце — когда-то меня в принципе спас отец. Рядом со мной умирали люди, которых я пытался спасти. Все эти вещи, каки бы странно это не прозвучит, не остановили меня. А остановила меня усталость от жизни. Я устал все время пытаться что-то спасти своими методами, надо было сдаться, и я стал просить о помощи", — рассказывает Сккрастыньш.

Последние два года мужчина старается помогать другим — ходит по школам, рассказывает о зависимостях и профилактике, а также помогает встать на ноги тем, кто хочет избавиться от пагубных привычек. Процессу не помогает доступность наркотиков: теперь их можно заказать и получить фактически не выходя из дома.

"Если есть [приложение] "Телеграм", то молодежи даже из дома выходить не надо, иногда бросают в почтовый ящик", — говорит Скрастыньш.

Врачи бьют тревогу

Полиция отдельно не исследовала, сколько случаев употребления или хранения наркотиков было выявлено собаками, инспектирующими школы.

В прошлом году по школам был проведен 181 рейд с собаками. Чаще всего обнаруживают различные приспособления для курения. В прошлом году в отношении несовершеннолетних за употребление или хранение в небольших количествах наркотических или психотропных веществ возбудили 398 административных дел.

Врачи бьют тревогу — резко возросло количество обращений, связанных с наркотиками. Случаев передозировки, в том числе с летальным исходом, становится все больше. Ниже — два примера из экстренных вызовов в этом году.

Женщина, 35 лет. Лежит без сознания в туалете супермаркета, рядом с ней виден шприц. Врачи в течение получаса пытаются ее реанимировать. Безуспешно.

Юноша, 17 лет. Дед нашел его лежащим без сознания в своей комнате. Две медицинские бригады долго реанимируют юношу. Он попадает в больницу в очень тяжелом состоянии, с небольшими шансами на выздоровление.

"Мы даем антидоты все в большем количестве: синтетические препараты теперь с примесями. Ситуации, когда летальный исход возможен даже после выхода из дома, могут происходить чаще", — говорит Лиене Плесума, фельдшер Службы неотложной медицинской помощи.

Тех, кого доставляют в больницы, часто находятся в очень тяжелом состоянии.

Увеличилось количество вызовов, связанных с употреблением наркотиков

За первые три месяца этого года от передозировки наркотиков скончались не менее четырех человек, чью смерть констатировали вызванные врачи "Скорой помощи".

Данные Службы неотложной медицинской помощи показывают, что количество ежедневных вызовов, связанных с употреблением наркотических веществ, увеличилось на треть.

Теперь чаще стали поступать вызовы для оказания помощи молодежи (в возрасте до 24 лет). Если в 2019 году таких обращений было 390, то в прошлом году — 609.

Медик "неотложки" Плесума рассказывает, как распознать человека, перенесшего передозировку: "Точно будет бульканье, синее лицо, скорее всего, где-то рядом будет брошен инъекционный шприц, или руки уже будут раскинуты".

В тяжелых состояниях чаще всего виноваты синтетические препараты из группы опиоидов. В прошлом это был фентанил, также известный как "собачья радость". Теперь эту нишу быстро заняла новая группа нитазиновых веществ. Их содержание и концентрация имеют тенденцию быть непредсказуемыми, что создает очень опасные ситуации. Об этом предупреждают и врачи, и полиция.

"Сейчас появилась совершенно новая химическая формула. Производные так называемой нитазиновой группы, что крайне опасно в том смысле, что непонятен состав порошка. Это подтверждает и полиция. Часто это неправильно смешано, поэтому возникает очень высокая концентрация опиоидов здесь или производных нитазена. По исследованиям в Америке, предполагается, что новая формула в 20 раз сильнее, чем фентанил, который был популярен несколько лет назад", — рассказала Астрида Стирна, руководитель службы наркологической помощи Рижского центра психиатрии и наркологии (РНПЦ).

Все больше поступивших пациентов обращаются за помощью в центр РНПЦ. В прошлом году, по сравнению с 2021-м, в центре помогли свыше 1500 пациентам — больше, чем за предыдущие два года.

В Латвии чаще всего обнаруживают марихуану

По данным полиции, наиболее часто встречающимся наркотиком в Латвии является марихуана. В прошлом году ее применяли в два раза чаще, чем психотропные средства. Далее следует амфетамин, за ним — новые синтетические опиоиды.

"Мы обеспокоены высоким потреблением марихуаны. Марихуана сейчас не такая, какая была 5-10 лет назад — имеет более сильный эффект, с гораздо более высокой концентрацией активного вещества или тетрагидроканнабинола (ТГК), который часто вызывает различные психотические расстройства, психические заболевания, обострения", — заявила пресс-секретарь РНПЦ Стирна.

Сократилось количество преступлений, связанных с наркотиками

При этом в отношении преступлений, связанных с наркотиками, наблюдаются обратные тенденции: их количество сократилось вдвое по сравнению с периодом до пандемии. Если в 2018 и 2019 годах таких преступлений регистрировалось около 2500 в год, то в прошлом году — лишь немногим более 1000, по данным Госполиции.

"Но мы не говорим, что наркотиков стало меньше. Но мы говорим, что они [преступления] стали более незаметными", — признает начальник 2-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Госполиции Сандис Радзиньш.

Вероятно, этому способствовал период пандемии. Годы ограничений Covid-19 сделали наркобизнес еще более скрытым. Кроме того, по оценкам исследований разных стран, прорыв виртуального рынка произошел еще десять лет назад.

"К сожалению, чаты создаются быстро, это занимает несколько секунд. Есть этот круг людей, которые сразу включаются, это не проблема. Задерживая участников какой-либо группы, мы понимаем, что их общение велось через "Телеграм". На данный момент это нерешенная проблема, которая имеет прямое влияние на статистику, ", — сказал представитель полиции Радзиньш.

В европейском масштабе самые успешные и масштабные операции имели место после взлома крупных сетей наркоторговцев, в особенности зашифрованных телефонных платформ, таких как Sky ECC. Это позволило два года назад задержать в Латвии груз с тонной гашиша на сумму 15 миллионов евро.