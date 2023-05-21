De facto: Бывший сотрудник КГБ и ПБ предстанет перед судом за разглашение информации

На этой неделе начался суд над бывшим офицером КГБ и латвийской Полиции безопасности (ПБ) Андрисом Страутманисом, арестованным два года назад по делу о шпионаже за политиком Янисом Адамсонсом, сообщила программа Латвийского телевидения De facto.
Программа сообщает, что доказательств того, что Страутманис шпионил в интересах России, получено не было, поэтому ему предъявлено обвинение по другим статьям.
De facto подчеркивает, что двое других бывших сотрудников Полиции безопасности (прежнее название СГБ) до сих пор оставались в тени в скандале с Адамсонсом. Один из них — Страутманис, который в советское время был следователем Комитета государственной безопасности (КГБ), другой — Артур Шмаукстелис, который также работал муниципальным полицейским и некоторое время являлся помощником депутата Адамсонса в Сейме.
И Страутманис, и Шмаукстелис предоставляли Адамсонсу различную информацию, говорится в программе.
Адамсонс заявил в суде, что Шмаукстелис, как член Сейма, предоставил ему информацию для написания различных запросов. А Страутманис подготавливал для Адамсонса информацию об организованной преступности, но однажды попросил помощи в решении проблем с транзитом мясных продуктов через Россию.
По этому делу также проходит гражданин России Геннадий Силонов, бывший сотрудник КГБ.
Следствие не доказало причастность Страутманиса и Шмаукстелиса к шпионажу, то есть к умышленной передаче информации российским спецслужбам.
"Уголовное производство в отношении Страутманиса продолжается по другим обвинениям. Производство в отношении Шмаукстелиса завершено. Г-н Шмаукстелис также был признан виновным в разглашении секретной информации и разглашении нераскрытой информации. Именно эта информация была передана Адамсонсу, а затем передана Силонову", — рассказал программе прокурор по делу Юрис Лочмелис.
Прокурор также сообщил, что Страутманису инкриминируют подстрекательство к разглашению нераскрытой информации, а всего за период с 2015 по 2018 год было зафиксировано 10 уголовных преступлений.
Страутманис, бывший сотрудник службы безопасности, также обвиняется в хранении огнестрельного оружия. Как утверждает его адвокат, министр внутренних дел однажды вручил ему оружие за хорошую работу в Полиции безопасности. И сейчас идет обсуждение правильно ли это зарегистрировано. Программа уточняет, что оружие было передано Страутманису в 1994 году по приказу тогдашнего министра внутренних дел Яниса Адамсонса.
Ранее сообщалось, что Адамсонс был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) летом 2021 года по подозрению в шпионаже. В то время он был депутатом Сейма и представлял партию "Согласие", но после ареста вышел из партии и не участвовал в выборах в 14-й Сейм.
Сейчас дело слушает судья Эрлен Эрнстсонс. Адамсонс обвиняется по трем статьям УК - шпионаж, мошенничество в мелком размере и приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию без соответствующего разрешения.
Депутату инкриминируется мелкое мошенничество, связанное с возмещением расходов на топливо, общая сумма которого составляет примерно 100 евро.Также у него было обнаружено несколько десятков патронов.
Что касается возможного шпионажа, то правоохранители подозревают Адамсонса более чем в 40 эпизодах. В частности, в передаче информации в Россию в течение четырех лет, предшествовавших его аресту. Неофициально известно, что Адамсонс передавал общедоступные документы — различные поправки в законы, информацию об армейских закупках и бюджете. Также, по неофициальной информации, он использовал свой парламентский компьютер для передачи информации.