De facto: cреди подозреваемых по новому "делу Ушакова" - Америкс и еще три должностных лица

Среди подозреваемых Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) по новому делу депутата Европарламента и бывшего мэра Риги Нила Ушакова - депутат Европарламента и бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс, Александр Брандавс, Леонс Бемхенс и Эмилс Якринс, сообщает программа De facto в эфире Латвийского телевидения.

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Программа сообщает, что Ушакова, как и Америкса, обвиняют в вымогательстве взятки. А Брандавса (бывшего однопартийца Америкса по "Честь служить Риге"), имя которого связано с компанией Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS), KNAB подозревает в обещании взятки.

В совершении других должностных преступлений подозреваются бывший глава Департамента дорожного движения Рижской думы Якринс и бывший руководитель принадлежащей самоуправлению компании "Rīgas satiksme" Бемхенс.

De facto отмечает, что KNAB проводит расследование возможных правонарушений, совершенных в интересах конкретного юридического лица и связанных с обязательными правилами, принятыми Рижской думой в марте 2018 года о льготах по оплате проезда в маршрутной сети столичного общественного транспорта.

Эти изменения предусматривают определение Департаментом транспорта Рижской думы маршрутов перевозок с усиленным обслуживанием, в которых для определенных категорий пассажиров применяются такие же скидки, как и в сети Rīgas satiksme. Решение РД означало, что самоуправление оплачивало проезд школьников, пенсионеров и инвалидов III группы, перевозимых RMS. По мере увеличения числа рейсов выручка компании также должна была увеличиваться. Спустя два года Департамент транспорта РД отменил эти скидки на маршрутки RMS, так как пришел к выводу, что они отрицательно сказываются на передвижении по городу.

В передаче говорится, что KNAB подозревает, что перед голосованием в Рижской думе имели место незаконные действия, то есть тогдашний мэр Риги Ушаков и вице-мэр Америкс якобы для принятия решения требовали 50% компенсаций, предоставленных RMS за перевозку некоторых категорий пассажиров. А Брандавс, который в 2018 году был реальным бенефициаром RMS, якобы пообещал политикам 30% от суммы компенсации.

Нил Ушаков ответил программе De facto в текстовом сообщении, что не может комментировать решение KNAB.

"И, если честно, большую часть текста я вообще не мог понять — при чем тут все это ко мне. Но могу с уверенностью вас заверить: я ничего не брал, не просил и не соглашался ни на что. И таких подозрений нет", — заявил бывший мэр Риги.

Андрис Америкс сообщил программе: информацию, что он является подозреваемым, политик получил по электронной почте.

"Где-то встречаются два мудреца, два частных лица, и один другому врет, что все оговорено, продано, с политиками уже все договорено. Сейчас политик узнает об этом разговоре и теперь становится подозреваемым. Что касается меня, то я готов пройти детектор лжи, но заявляю: я узнал о таком разговоре только сейчас, когда мне прислали электронное письмо", — сказал Америкс.

На вопрос, имел ли он в виду "мудрецов" Брандавса и бизнесмена Мариса Мартинсонса и их разговор в сауне, Америкс ответил, что не знает и не будет вдаваться в подробности, "потому что это может на что-то повлиять". "Я упомянул это для примера", — добавил он.

Александр Брандавс не ответил передаче на звонки и текстовые сообщения. Привлечение к разговору его адвоката Нормунда Дулевскиса тоже не дало результата.

Общение передачи с Леоном Бемхенсом было столь же безуспешным — он игнорировал звонки и текстовые сообщения, а его адвокат Варис Клотиньш заявил De facto, что ему ничего не известно о каких-либо новых разбирательствах в отношении его клиента.

Эмилс Якринс еще до получения вопросов предложил программе связаться со своим адвокатом, при этом он подтвердил свой статус в уголовном процессе. Адвокат Якринса Риналдс Бушс заявил, что подозрения на данный момент неясны.

"То, что ему предъявили, по такому описанию больше похоже на роман. Красивая история. Но Якринс ни в коем случае не считает обоснованными какие-либо подозрения в отношении себя", — отметил адвокат.

Как сообщалось, 16 марта KNAB объявило о начале нового уголовного процесса в отношении Нила Ушакова. 13 февраля этого года было принято решение о разделении уголовного производства, начатого в 2019 году.

В уголовном производстве досудебное расследование проводится по подозрению в получении предложения взятки в крупном размере, если взятка была запрошена должностным лицом, занимающим ответственную должность.

KNAB проводит расследование возможных уголовных правонарушений, совершенных в интересах конкретного юридического лица и связанных с обязательными правилами, принятыми Рижской думой 28 марта 2018 года о льготах на проезд в маршрутной сети столичного общественного транспорта.

Подозреваемыми по уголовному процессу проходят пять человек.

В декабре прошлого года Рижский городской суд оправдал Ушакова по уголовному делу о хранении запрещенного устройства видеонаблюдения. Прокуратура предъявила Ушакову обвинение в конце 2021 года. В ноябре 2021 года Европарламент лишил Ушакова депутатской неприкосновенности.

Ушаков сохраняет за собой полномочия члена Европарламента, поскольку они предоставлены ему Латвийским государством как члену Европарламента, и никакая другая организация не может их отнять.