De facto: крематорий получал предназначенные родственникам компенсации на похороны одиноких умерших

Полиция подозревает, что похоронная компания Apbedīšanas nams — krematorija незаконно получала компенсации за похороны умерших, у которых не было родственников. Факт попал в поле зрения полиции после неоднократных исчезновений тел из моргов больниц. Начат уголовный процесс, сообщает передача de facto.

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По закону похоронами тех умерших, у которых нет близких, в Риге занимается та компания, которая выбрана при закупочном конкурсе по принципу наименьшей цены. Однако есть подозрения, что похоронные компании получают персональные данные умерших, узнают, какое пособие на их похороны может выделить государство, и хоронят их, выдавая себя за их близких.

В ноябре прошлого года похоронная фирма Ozir получила от больницы Страдиня информацию о нескольких умерших, у которых не было близких. Согласно договору с Рижским самоуправлением, заключенным 24 октября 2019 года, похоронная фирма разместила информацию об этих умерших в издании Latvijas Vēstnesis. Через 10 дней, когда никто из их близких не объявился, сотрудники Ozir отправились в морг, чтобы кремировать умерших. Но в морге их не было.

Сотрудники больницы не знали, что теперь их обслуживает новая фирма, и отдали той, с которой договор был раньше — Apbedīšanas nams — krematorija. Эта компания тоже дала объявление в Latvijas Vēstnesis об одном из этих покойных, а также о еще нескольких умерших, которые находились в морге Центра судмедэкспертизы. Центр тоже уже заключил новый договор, но данные умерших по привычке отдал компании, с которой сотрудничал раньше, то есть крематорию.

Полиция подозревает, что похоронная компания в этой ситуации в Агентстве социального страхования в качестве организатора похорон получала пособие, которое платится в размере двух зарплат или пенсий. Если эта сумма минимальная или если умерший не получал ни зарплаты, ни пенсии, недостающую сумму может доплатить Рижское самоуправление (но не более 430 евро). Чтобы обратиться в агентство, тому, кто хоронит, не нужно ни свидетельство о смерти, ни полномочия близкого человека. Пособие выдают на основе заявления и данных Управления по делам гражданства и миграции о том, что этот человек действительно умер. Выплачивают пособие быстро и без проверок.

Иногда эти суммы могут превышать 1000 евро — и это больше тех 100 евро, за которые в рамках закупки компания Apbedīšanas nams — krematorija раньше кремировала одиноких умерших.

Журналисты De facto выяснили, что, пока действовал договор с самоуправлением (2018-2019 гг), фирма давала в Latvijas Vēstnesis объявления об одиноких умерших. По данным Агентства социального страхования, почти в половине случаев объявлялись близкие, которые занимались похоронами. Пособия запрашивались 85 раз, и 55 раз требования были удовлетворены. В 30 других случаях они отклонялись из-за того, что покойный не получал пенсию или зарплату. За счет самоуправления крематорий кремировал 97 человек.

Для сравнения, за время своего сотрудничества с самоуправлением на 116 объявлений Ozir откликнулись лишь 16 родственников покойных.

Начат уголовный процесс по части первой статьи 117 Уголовного закона — присвоение чужого имущества или права на получение этого имущества со злонамеренным использованием доверия или хитростью (мошенничество). Виновные могут получить до трех лет лишения свободы.