De facto: Мартинсонс подаст апелляцию в ЕСПЧ в связи с арестом по делу RS

Бизнесмен Марис Мартинсонс подаст апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с его арестом по делу о закупке транспорта SIA Rīgas satiksme, закрытому Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в мае этого года. Об этом сообщает программа Латвийского телевидения De facto.

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Программа сообщает, что после ареста в конце 2018 года Мартинсонс четыре месяца находился под стражей. Считая задержание необоснованным, его адвокат Дидзис Вилемсонс обратится в ЕСПЧ, который примет дело к рассмотрению.

"Дело было закрыто, потому что такого преступления не было. Логически это только подтверждает мое предположение о том, что это решение было незаконным", — сказал Вилемсонс.

Ранее сообщалось, что уголовное производство было возбуждено в связи с тремя закупками Rīgas satiksme (RS) — на закупку низкопольных трамваев в 2016 году на общую сумму 62 597 477 евро, на поставку троллейбусов в 2013 году на сумму 131 646 135 евро и на закупку автобусов в 2013 году на сумму 75 808 297 евро. Правоохранители подозревали, что за каждый доставленный в Ригу троллейбус, автобус и трамвай выплачивалось в среднем 5-7% взяток, то есть взяток могло быть 13-20 млн евро.

Согласно решению KNAB, правоохранители изначально подозревали, что контракты на поставку транспортных средств подорожали на несколько миллионов евро: контракт на поставку троллейбусов подорожал как минимум на 6,5 млн евро, контракт на поставку автобусов — как минимум на 4,9 млн евро, а договор купли-продажи трамвая — минимум на 3,1 млн евро.

В решении KNAB говорится, что информация, первоначально полученная в ходе уголовного производства, указывала на реальную возможность того, что имело место взяточничество, а также удорожание покупок с последующим возвратом части прибавки цены в виде взяток, в том числе легализация крупных сумм полученных преступным путем средств.

KNAB подозревало, что необходимые действия были согласованы Рижской думой и ответственными должностными лицами RS, представителями компаний, связанных с RS, а также должностными лицами чешских и польских компаний.

В результате международного сотрудничества были выявлены счета в Китае и Гонконге, на которые, скорее всего, переводились денежные суммы, выплаченные в виде взяток. В связи с необходимостью уточнения движения финансовых средств было направлено несколько запросов о правовой помощи.

В ходе следствия не получено доказательств, указывающих на совершение подозреваемыми инкриминируемых им преступлений. Более того, финансовому расследованию не удалось установить, какие именно должностные лица являются конечными получателями взяток, каким путем взятки попали их получатели, и какие лица содействовали созданию финансовых потоков, полученных преступным путем. Также не удалось выявить компании, используемые при отмывании денег, а также лиц, причастных к его осуществлению.

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В деле фигурировали бывший председатель правления RS Леонc Бемхенс, представитель производителя трамваев и троллейбусов "Škoda Transportation" Владислав Козак, бизнесмен Марис Мартинсонс, предприниматель Эдгар Тетеровскис, его жена и член правления ныне ликвидированного предприятия Tram Servis Riga Элина Кокина.

По делу также проходили многолетний член партии "Честь служить Риге", предприниматель Александр Крячек и бывший директор Департамента содержания и развития инфраструктуры RS Игорь Волкинштейн, которые уже скончались.

Задержания и аресты по этому делу прошли в конце 2018 года. Некоторых из арестованных по делу позже отпустили под залог, а остальных отпустили без залога. Общая сумма залога составила 870 000 евро.

Информация, полученная в ходе досудебного расследования, послужила основанием для возбуждения KNAB еще четырех уголовных производств. Также KNAB передал полученную информацию в Госполицию, Службу госдоходов, Европейскую прокуратуру и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством.

Несмотря на решение, принятое KNAB, Польская антикоррупционная служба еще проводит расследования в рамках начатого ею уголовного производства.