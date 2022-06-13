De facto: обвиняемый в шпионаже в пользу России Фролов впервые был завербован более 30 лет назад

В октябре прошлого года арестованный по подозрению в шпионаже предприниматель Валентин Фролов впервые подписал соглашение о сотрудничестве с российской военной разведкой более чем 30 лет назад. Однако обвинение ему предъявлено за сбор и передачу информации РФ в недавнем прошлом. Фролов свою вину признал, о содеянном сожалеет, но все же рассматривает обжалование наказания в виде пятилетнего тюремного срока, сообщает передача De facto на Латвийском телевидении (LTV). Об этом пишет LSM.lv.
Фролов согласился дать интервью LTV, но не стал подробно говорить о деталях дела, поскольку суд проходил в закрытом формате. Он упомянул, что в середине 1980-х годов во время обязательной военной службы был связистом и впервые был завербован военным комиссариатом весной 1991 года.
"Меня пригласили и попросили сотрудничать в конце концов, но это было совсем другое время. В то время было трудно что-то понять", — заявил Фролов.
По образованию он является инженером роботов-манипуляторов, имеет докторскую степень, но по специальности не работает. У Фролова есть бизнес по проектированию и строительству частных домов.
В 2015 году, занимаясь строительством в России, он во второй раз подписался за сотрудничество с российской военной разведкой. Как именно это произошло, Фролов не рассказал, но посчитал, что у него не было возможности отказаться. Он сделал это не из-за денег, поскольку оплата была символической.
Правда, остается неясным, активно ли Фролов докладывал России последние 30 лет или же этот срок был меньше. На вопрос о том, когда он начал информировать Россию о происходящем в Латвии, Фролов ответил, что ему инкриминируется недавнее время, но вдаваться в подробности он не может.
De facto неизвестно, за какой период латвийские службы безопасности собрали доказательства против Фролова. Обвинить его возможно за сотрудничество с 2016 года, когда вступили в силу поправки к Уголовному закону, позволившие обвинить его в шпионаже не только за тайный, но и незаконный сбор информации и ее передачу иностранной разведке.
Служба государственной безопасности (VDD) и Служба военной разведки и безопасности лаконично указали, что Фролов информацию собирал в течение длительного времени. Прокурор Алдис Ласманис подчеркнул, что помимо данных, касающихся сектора обороны, Фролов передавал России информацию об инфраструктуре государственного значения, в том числе о железной дороге.
Война в Украине наглядно показывает, что железная дорога является опорой для передислокации и снабжения армии. Переданная противнику информация о таких объектах облегчит их уничтожение.
Фролов не раскрыл, какую именно информацию он передавал России. По его словам, с представителями спецслужб он встречался именно в РФ. Фролову задавали конкретные вопросы. Он не считает, что переданная им информация была важной. Однако Фролов думает, что она может помочь во время войны.
Фролов находился в заключении 24 февраля, когда Россия начала войну в Украине. Он был глубоко потрясен войной и ему было стыдно за содеянное. Так Фролов написал в своем письме-признании. Он также призвал других, сотрудничающих с Россией, прекратить это делать.
Фролов признал свою вину, в суде не стал подвергать сомнению доказательства. Дело было рассмотрено за один день. Обе стороны признали De facto, что были попытки договориться о наказании до суда, но была и слишком большая разница в пожеланиях.
По словам прокурора Ласманиса, защита Фролова предлагала договориться о трех годах лишения свободы условно и на такой же испытательный срок, однако для прокурора это было неприемлемо. Сторона обвинения потребовала шесть лет лишения свободы для Фролова из 10 возможных, но суд приговорил его к пяти. Фролов после получения полного приговора собирается оценить, добиваться ли ему смягчения наказания по семейным обстоятельствам.