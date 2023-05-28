De facto: прокуроры просят суд приговорить Римшевича и Мартинсонса к тюремным срокам

На этой неделе прокуроры Рижского окружного суда в Юрмале потребовали приговорить обвиняемых по делу о взяточничестве бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и строительного подрядчика Мариса Мартинсонса к реальным срокам тюремного заключения, сообщает программа Латвийского телевидения De facto.

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Общее наказание, требуемое для Римшевича, — лишение свободы на шесть лет с конфискацией имущества. Также прокуроры требуют ограничить его возможность занимать определенные должности, сообщил прокурор Андо Скалбе.

Прокуроры просят приговорить Мартинсонса к пяти годам лишения свободы с конфискацией арестованного имущества. По версии прокуратуры, компания Мартинсонса MM investīcijas использовалась для легализации взяток, поэтому она обязана выплатить штраф в размере трех миллионов евро, а также у нее следует конфисковать имущество.

Как сообщает передача, в последние недели подсудимые Римшевич и Мартинсонс зачитали в суде свои показания вслух.

"В этом уголовном деле нет никаких доказательств того, что мне когда-либо предлагали взятку и что я когда-либо принимал предложение взятки", — заявил суду бывший президент банка Латвии Римшевич.

В эпизоде ​​с обвинением в рыбалке на Камчатке, которую ему якобы организовал Игорь Буймистер, акционер Trasta komercbankas (TKB), Римшевич назвал несколько счетов по делу фальшивыми, а также заявил, что фотографии поездки были отредактированы. По его словам, на рыбалку его пригласил не Буймистер, а его друг Валерий Малыгин, которому Римшевич заплатии за билеты наличными. Вопреки показаниям Буймистера, Римшевич сам оплачивал рыбалку на Камчатке.

Римшевич подчеркнул, что ничего не знал о "VIP-купонах" в Рижском и Московском аэропортах. Их якобы купил Малыгин на свое имя, чтобы "легче вывозить трофеи и красную икру".

В суде Римшевич возражал против показаний нескольких сотрудников Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) о том, что в 2013 году он лично звонил сотруднику FKTK, куратору Trasta komercbanka, чтобы узнать о банковском кредите. Римшевич также сказал, что "флешка"ь, якобы найденная в его рабочем сейфе, на самом деле была "посвящена" ему.

Самым серьезным обвинением в адрес Римшевича можно считать возможное соглашение о получении взятки в полмиллиона евро от члена правления Trasta komercbanka Виктор Зиемелиса и получении 250 000 евро. В этом эпизоде ​​одним из важнейших доказательств являются записанные в сауне разговоры.

Как сообщала программа, Римшевич в своих показаниях отрицал получение взятки и поддерживал предыдущую версию о том, что они говорили в сауне о совместной застройке недвижимого имущества в Юрмале, принадлежащего бизнесмену Мартинсону, если Римшевич не будет переизбран на пост президента Банк Латвии.

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Показания Мартинсонса, обвиняемого вместе с Римшевичем, в суде были относительно короткими. Мартинсонс уложился в полчаса, не обсуждая в деталях разговор в сауне.

"Я никогда не давал денег Илмару Римшевичу, в том числе в сауне Taureņi. Я не знаю, давал ли Виктор Зиемелис деньги, взятку Римшевичу", — заявил он.

Мартинсонс, которого первоначально обвиняли только в поддержке взяточничества, теперь обвиняют во взяточничестве.

Заслушав показания обвиняемых, прокуроры по делу не изменили своего мнения. По их мнению, доказательств взяточничества достаточно.

Прокурор Виорика Юргенв признала, что "в том, что они [подсудимые] сказали, уже есть доля правды", но, по словам прокурора, Римшевич и Мартинсонс были частью истории.

"Они выдумывали истории и объясняли некоторые события тем, что объективно не подтверждается другими свидетельствами", — считает Юргена.

Судебное разбирательство по уголовному делу о взяточничестве в первой инстанции теперь продолжится осенью, поскольку ясно, что судебные прения не могут быть завершены в заседаниях, запланированных до лета, сообщает программа.

Управление по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) арестовало Римшевича и Мартинсона в феврале 2018 года.