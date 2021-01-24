De facto: семья художника Вилипсонса рискует потерять квартиру из-за мошенников и действий полиции

Из-за мошенников и затянувшегося полицейского расследования семья латвийского художника Айварса Вилипсонса может остаться без квартиры. Полиция намеревается конфисковать жилье в пользу государства, потому что выяснилось: до того как Вилипсонс приобрел ее, она была получена одним из прежних владельцев по мошеннической схеме с помощью поддельного завещания. Об этом сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

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Небольшую квартиру в Риге улице Зирню Вилипсонс приобрел в 2017 году, заплатив за нее несколько десятков тысяч евро. В 2019 году он получил письмо от Госполиции: в нем сообщалось, что квартира арестована в рамках уголовного процесса. Семья художника выяснила, что квартиру, которую он купил, почти десять лет тому назад, возможно, была получена мошенническим способом через подделку завещания. После этого и до покупки квартиры Вилипсонсом объект недвижимости поменял владельцев два раза.

В рамках дела ведется следствие по еще 10 другим эпизодам. Подозреваемым являются 14 человек.

Уголовный процесс управлением Госполиции Рижского региона был начат в 2014 году. В 2017 году, когда Вилипсонс покупал квартиру, в Земельной книге не было никаких отметок о том, что квартира фигурирует в расследовании. Как отмечает De facto, семья Вилипсонса не стала бы покупать квартиру, если бы полиция раньше проинформировала Земельную книгу о следствии.

В полиции пояснили, что доказательства были получены позже. "Первоначально следствие началось в 2014 году в связи с мошенничеством с объектом недвижимости. В ходе следствия была получена информация о других жертвах мошенников и о том, что за этим стоит группа лиц. С учетом того, что данное преступление было выявлено позже, арест на недвижимость был наложен в 2019 году", - пояснила представитель полиции Гита Гжибовска.

Следователь Гита Зелтиня в прошлом году обратилась в суд, чтобы признать квартиру Вилипсонса полученной преступным путем и конфисковать ее в пользу пострадавшей стороны, то есть Латвийского государства.

Следователь признает, что следствие в ближайшее время не закончится, поэтому просит скорее принять решение о недвижимости.