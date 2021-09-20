De facto: телефонные мошенники выманили у латвийцев 8 млн евро, звонки не прекращаются

В целом за последние годы телефонные мошенники выманили у латвийцев как минимум 8 млн евро и звонки продолжаются: жители продолжают терять тысячи евро, а недавно такой звонок поступил Латвийскому телевидению (LTV), пишет Rus.Lsm.lv со ссылкой на передачу De facto.

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Журналисты LTV связались с представителями двух латвийских банков и с сотрудниками Госполиции. Менеджер по связям Swedbank со СМИ Янис Кропс в беседе с LTV указал, что сотрудники банка никогда не требуют назвать персональные данные — логин к интернет-банку и персональный код клиента. По его словам, клиентов просят авторизоваться самостоятельно через интернет-банк.

Начальник отдела безопасности SEB banka Марцис Пелцис подчеркнул, что и от их клиентов также приходят жалобы на телефонных мошенников. Он также объяснил, почему мошенники не говорят по-латышски. Как рассказал Пелцис, часто в свое оправдание обманщики говорят, что на данный момент нет доступных латышскоговорящих операторов. Нередко мошенники прикидываются сотрудниками колл-центра в Литве.

В Госполиции журналистам LTV рассказали, что проблема телефонного мошенничества коснулась не только Латвии: существуют огромные колл-центры в странах Восточной Европы и с этой проблемой сталкиваются, например, жители Литвы и Эстонии.

"Другие европейские страны затронуты, поскольку в таких колл-центрах работают не только русскоязычные, но говорящие на английском, испанском, итальянском и других языках", — заявил начальник Отдела Госполиции по борьбе с киберпреступностью Руслан Григс.

Он также отметил, что уже создана следственная группа по борьбе с телефонными мошенниками, в которую входят несколько стран Европейского союза, в том числе и Латвия.