de facto: у Римшевича новое обвинение — теперь в связи с сертификатом Covid-19

Бывшему президенту Банка Латвии Илмарсу Римшевичу, которому уже предъявлены обвинения по двум уголовным делам, недавно предъявили третье обвинение. Оно связано с незаконным получением и использованием сертификата о вакцинации от Covid-19, сообщила в воскресенье программа Латвийского телевидения de facto.

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Неофициальная информация о новом уголовном деле была у передаче еще год назад, однако Римшевич ее отрицал. В феврале 2022 года на вопрос о том, не давал ли он также показаний по делу о возможном приобретении сертификата Covid-19, и не купил ли он его сам, Римшевич лаконично ответил, что нет.

В конце прошлого года дело из Госполиции перешло в прокуратуру, где de facto получила официальное подтверждение: дело связано с незаконной передачей выгоды человеку за совершение противоправного деяния, и, возможно, с использованием поддельного документа.

Вскоре после этого было возбуждено дело и Римшевичу предъявили обвинение.

Впрочем, Римшевич до сих пор отрицает это. На просьбу de facto прокомментировать ситуацию об обвинении в использовании поддельного сертификата о вакцинации, бывший чиновник ответил, что подобное обвинение не получал и ничего такого не знает.

От уточняющих вопросов Римшевич уклонялся — сначала пытался убежать от камеры de facto, а позже объяснил, что не хочет ничего говорить, потому что это не покажут по телевидению: "Я могу вам все рассказать, но вы же ничего из этого не покажете", – заявил он, добавив, что на данный момент комментариев у него нет.

Адвокат Римшевича Нормундс Дулевскис также воздержался от комментариев.