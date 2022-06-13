Дебош у магазина: в ход пошла бутылка и молоток для разделки мяса

По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 11 июня, в Екабпилсе агрессивно настроенный мужчина устроил дебош возле магазина на ул. Виестура: сначала он бросил в находившихся рядом людей открытую пивную бутылку. К счастью, она их не задела и попала в витрину.

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После этого хулиган ушел, но вскоре вернулся, вооруженный топориком для разделки мяса, и попытался избить им людей. Возмутителя спокойствия задержали сотрудники Екабпилсского участка полиции и доставили в участок.

В отношении задержанного начали административный процесс, а затем оштрафовали на 250 евро.