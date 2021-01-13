Дебош в рижском трамвае: мочились в окно, оголяли зад, плевали в лицо пассажирке
Foto: LETA

В Риге задержана группа хулиганов, которая буянила в одном из трамваев 11 января. Как отмечает Degpunktā, они демонстрировали оголенный зад, потом справили малую нужду в окно, а когда пассажирка вызвала полицию, плюнули ей в лицо.

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Молодая женщина вечером возвращалась 11-м трамваем в Межапарк. На одной из остановок зашла компания молодежи, которая сразу стала хулиганить.

"Когда эти трое зашли, я заметила у них в руках снежки. Они стали открывать окна в трамвае и кидаться снежками. Потом они решили показать кое-что в камеры видеонаблюдения, сняли брюки и продемонстрировали голый зад. Насколько я помню, в трамвай уже вошли и другие пассажиры, поэтому свои голые зады они повернули и в сторону пассажиров", — рассказала Синтия.

Однако и этого им показалось мало, поэтому один из парней стал мочиться в окно. Женщина решилась позвонить в полицию, однако пока она звонила и рассказывала о ЧП, ее соединили с другим участком, и ей пришлось все пересказывать заново.

В это время хулиганы подошли к женщине, один из них плюнул ей на лоб, после чего все трое вышли на остановке. Отвечая на вопрос, что делать пассажирам в общественном транспорте, если становятся свидетелями дебоша, в Rīgas satiksme пояснили, что надо звонить в полицию 110, воспользоваться приложением Рижской муниципальной полиции или обратиться к водителю, который сообщит о ЧП диспетчеру.
Синтия считает, что ее прилюдно унизили и оскорбили, а полиция не исполнила своих прямых обязанностей.

"Полиция или не хотела ничего делать, или же она бессильна, в таком случае нет смысла в указанном номере", — отметила женщина.

В РМП пояснили, что коммуникация с диспетчером была действительно неудачной, однако все-таки экипаж выехал по указанному адресу. Также в полиции призвали пользоваться мобильным приложением, поскольку оно работает более эффективно и позволяет заявителю передать информацию, оставаясь незамеченным.

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