Дебош в самолете из Лондона: пьяного хулигана задержали пограничники
Foto: Publicitātes attēli

В Вильнюсском аэропорту пограничники задержали пассажира, прилетевшего из Лондона. Нетрезвый мужчина в самолете шумел, нарушал общественный порядок и не выполнял требования членов экипажа.

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В ночь на пятницу пограничники Вильнюсского аэропорта получили сообщение о том, что в самолете, прилетевшем из Лондона, хулиганит пассажир, мужчина не подчиняется требованиям членов экипажа. По словам пограничников, мужчина вел себя агрессивно, оскорблял членов экипажа нецензурной бранью, шумел, игнорировал просьбы и требования соблюдать порядок и так ставил под угрозу безопасность полета. Пограничников попросили задержать хулигана.

Когда самолет приземлился в Вильнюсе, пограничники и полиция провели задержание возле трапа. Дебоширом оказался 46-летний житель Друскининкая. Пограничники передали хулигана в руки полиции, которые расследуют обстоятельства инцидента и назначат наказание подозреваемому.

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