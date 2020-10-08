DELFI отзывает новость "Ассоциация: латвийская полиция обнаружила грубые нарушения в работе украинского импортера яиц"

В связи с тем, что эта публикация была основана на односторонней информации Ассоциации производителей яиц и птичьего мяса Латвии и не была подтверждена из других источников, DELFI отзывает эту публикацию. Приносим извинения читателям, а также SIA Ovostar Europe и ООО Gallusman.

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