DELFI отзывает новость "Ассоциация: латвийская полиция обнаружила грубые нарушения в работе украинского импортера яиц"
Foto: Shutterstock

В связи с тем, что эта публикация была основана на односторонней информации Ассоциации производителей яиц и птичьего мяса Латвии и не была подтверждена из других источников, DELFI отзывает эту публикацию. Приносим извинения читателям, а также SIA Ovostar Europe и ООО Gallusman.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

17

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Что привезти на память из Вентспилса
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини