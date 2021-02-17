Дело банды "цыганского барона" о торговле людьми ушло в прокуратуру

Полиция передала в прокуратуру материалы дела, начатого в отношении главного организатора преступной группы, которая в течение пяти лет занималась отправкой в Великобританию жителей Латвии, где их принуждали к работе. В числе жертв группировки оказались социально незащищенные латвийцы.

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Как уже сообщалось ранее, в ноябре 2017 года из Европола при посредничестве британских правоохранительных органов поступила информация о том, что в период с 2013 по май 2017 года из Латвии в Великобританию привозили завербованных лиц, где затем принуждали к работе.

В Латвии по этому делу начали уголовные процессы сразу по трем статьям Уголовного закона. 17 января 2018 года была создана совместная британо-латвийская следственная группа. Уже 7 ноября 2018 года в Великобритании осудили девятерых участников организованной группы, обвиняемых в причастности к торговле людьми и трудовой эксплуатации в организованной группе и их поддержке.

Ноттингемский королевский суд вынес приговор по делу банды, которую, как писала британская пресса, возглавлял латвийский цыганский барон Айнар Пелцис. В банду из Юрмалы входили родственники 54-летнего Пелциса: Карен Пелцис (25 лет), Илгвар Пелцис (33), Магдалена Клейна (55 лет), Иоланта Пелце (37), а также Карлис Александровс (42), Андрис Крауклис (39 лет), Мадара Стромане (24 года) и Имитра Диджус. За пять лет они вывезли в Британию более 20 человек. В основном, это были мужчины, старший из которых уже на пенсии, а младшему около 35 лет.

В ходе следствия было установлено, что организованная группа в период с 1 июля 2012 года по 30 июля 2015 года вербовали на территории Латвии малообеспеченных и социально незащищенных лиц, приобретали им билеты на самолет, а затем привозили в Великобританию, где превращали в фактических рабов, отнимая личные документы и банковские карточки.

Как уже сообщалось ранее, социально уязвимым людям предлагали работу на стройке, в мясоперерабатывающих цехах, на фасовке цветов, но в итоге фактически держали в рабстве. Преступники привозили своих жертв в Дербишир, отбирали паспорта и другие документы, удостоверяющие личность, открывали на их имена счета в банке, но банковские карточки держали у себя. Большую часть денег преступники снимали со счетов и тратили на собственные нужды. Гастарбайтеры жили в ужасных условиях. Им оставляли не более 50 фунтов в месяц — главное, чтобы хватило на сигареты и пиво. Всего таким образом преступники вывезли в Британию 23 жителей Латвии.

Суд приговорил Карена Пелциса и Мадару Стромане 6 годам лишения свободы, по 5,5 лет получили Айнар Пелцис и Магдалена Клейна. Илгвару Пелцису назначили 3,8 лет лишения свободы, Иоланте Пелце и Карлису Александрову — по 2 года лишения свободы, Андрис Крауклис приговорен к году и 3 месяцам, Имитра Диджус проведет в тюрьме 1 год и 2 месяца. Судья Джеймс Сэмпсон при вынесении приговора назвал осужденных "жадными и нечестными, но при этом умными людьми".

В рамках уголовного процесса британские правоохранительные органы получили информацию о нескольких других лицах, которые входили в организованную преступную группу и которым не предъявлены обвинения британскими правоохранительными органами, поскольку было установлено, что они совершили уголовные преступления на территории Латвии.

Таким образом в рамках уголовного производства подозреваемыми были признаны еще пять человек. Учитывая тот факт, что один из подозреваемых до сих пор находится в Великобритании, где он отбывает наказание в виде лишения свободы, вынесенное британским судом, досудебное расследование в отношении этого человека еще не завершено.

В рамках уголовного производства было принято решение о наложении ареста на имущество указанного лица — автомобиль BMW класса люкс и земельный участок в Юрмале (на фото). В рамках уголовного производства изъятый ​​автомобиль был продан, а земельный участок решением суда признан полученным преступным путем и конфискован.