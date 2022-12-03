Дело двух полицейских о вымогательстве у иностранца отложено до конца года

В связи с загруженностью Верховного суда принято решение отложить до конца года рассмотрение уголовного дела, по которому двое полицейских обвиняются в вымогательстве и получении взятки от иностранца, сообщет агентство LETA со ссылкой на суд.

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Ранее дело планировалось рассмотреть в письменном процессе 30 ноября, но из-за загруженности Верховного суда дело будет рассмотрено 21 декабря.

Управление внутренней безопасности, не называя имен, ранее сообщало, что задержало двух сотрудников Дорпожной полиции по подозрению в вымогательстве и получении взятки от иностранца.

При исполнении служебных обязанностей по наблюдению за дорожным движением должностные лица Рижского регионального управления Госполиции потребовали и получили взятку от водителя грузового автомобиля за неподтверждение совершенного им административного правонарушения - пересечение территории Латвии без уплаты платы за пользование дорогами.

В ходе обыска у одного из должностных лиц изъяли наличные деньги в размере нескольких сотен евро.

По имеющейся в открытом доступе информации, по делу проходят обвиняемые Арнис Зилитис и Алдис Лукманис.

В начале этого года Рижский районный суд признал обоих полицейских виновными и приговорил их к двум с половиной годам лишения свободы.

Ответчики подали кассационную жалобу в Верховный суд.