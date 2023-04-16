Дело экс-депутата РД Панкратова за разжигание ненависти к украинцам рассмотрят летом

Уголовное дело в отношении бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова за действия, направленные на возбуждение национальной ненависти к украинцам, Рижский городской суд рассмотрит 8 июня в 10:00, сообщили агентству LETA в суде.

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Бывшего депутата РД обвинили в действиях, направленных на разжигание национальной ненависти и розни в отношении украинцев и беженцев из Украины, а также в нарушении санкций, установленных Евросозом, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Согласно обвинительному акту, "летом 2022 года с целью разделения общества по национальному признаку в ряде информационных ресурсов, используемых в целях агрессивной пропаганды России, обвиняемые распространяли голословные заявления о положении русских в Латвии, публично распространяя заявления о том, что провоцируется ненависть и нелояльность к украинцам и беженцам из Украины".

Кроме того, ответчик предоставил экономические ресурсы лицу, которое включено в список лиц, в отношении которых ЕС ввел санкции за подрыв территориального единства, суверенитета и независимости Украины.

Уголовный процесс был начат 29 июля 2022 года. Руслан Панкратов (1969 года рождения) был задержан Службой государственной безопасности прошлым летом, а 1 августа суд в качестве меры пресечения поместил его под арест. Позже суд заменил задержание залогом в 5000 евро, который Панкаров заплатил и 5 января 2023 года вышел из тюрьмы.

Ранее телеканал TV3 сообщал, что Панкратов посетил оккупированные Россией города Запорожской области Украины. Сюжет телеканала "Вести" демонстрирует, как Панкратов принял участие в пресс-конференции руководства, назначенного властями РФ, где международные СМИ были проинформированы о референдуме о присоединении оккупированных городов к России.

В 2009 году Панкратов был избран депутатом Рижской от партийного объединения "Центр согласия" и несколько лет проработал в самоуправлении. В 2018 году он баллотировался на выборах в 13-й Сейм по списку "За альтернативу", а в 2019 году баллотировался на выборах в Европарламент от "Партии действия".

По информации"Firmas.lv, Панкратов работает вместе с Верой Панкратовой в объединении "Latvijas krievu pasaule", зарегистрированном в 2006 году. Несколько лет назад он работал в объединении "Союз против нацизма".

В 2015 году Панкратов во время командировки в Москву в качестве депутата Рижской думы встречался с министром правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым. Оппозиция РД тогда поставила под сомнение полезность таких рабочих визитов и выразила недоумение, почему для встречи с представителями правительства Москвы был направлен один из "рядовых депутатов", а не кто-то из руководства думы.