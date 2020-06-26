Дело грабителя из Лиепаи передано в прокуратуру

Лиепайский участок Курземского регионального управления Государственной полиции закончил расследование грабежа, который был совершён в марте, и передал дело для начала уголовного преследования в прокуратуру.

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В ходе расследования было установлено, что 21 марта около двух часов ночи в Лиепае на улице Лиела к молодому человеку подошел мужчина и уверяя, что его мобильный телефон разрядился, попросил позвонить. Парень согласился помочь, однако, с условием, что в руки телефон он не даст, а сам наберет нужный номер и поставит разговор на громкую связь. В этот момент мужчина вырвал у парня телефон из рук и убежал.

Подозреваемый ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции. На момент расследования в отношении него была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, принудительные работы или денежный штраф.