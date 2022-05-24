Дело иммунолога Никифоренко, подозреваемого в сексуальном насилии над пациентками, ушло в прокуратуру

Сотрудники 4-го отдела 1-го бюро Рижского регионального управления полиции завершили расследование по делу о возможном сексуальном насилии со стороны иммунолога Евгения Никифоренко и передали материалы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

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В рамках уголовного процесса врач-иммунолог был признан подозреваемым в совершении преступления в отношении как минимум пяти пациенток. Однако, как отмечают в полиции, по делу в качестве свидетелей проходят еще девять женщин. Кроме того, установлены пациентки, которые отказались давать свидетельские показания и не захотели быть вовлеченными в следствие.

Напомним, 22 февраля 2022 года сотрудники РРУП задержали врача-иммунолога по подозрению в возможном сексуальном насилии над несколькими пациентками. В ходе следствия были получены доказательства в отношении пяти женщин, признанных потерпевшими, но следует отметить, что число женщин, являющихся фактически потерпевшими, значительно выше.

В ходе следствия еще девять женщин дали показания по поводу совершенного против них преступления, но они не смогли быть признаны потерпевшими по истечении срока давности. Были и другие женщины, не заявившие о преступлении в полицию и категорически отказывающиеся от дачи показаний.

Информация, полученная в ходе расследования, указывает, что преступные эпизоды происходили в период с 2004 по 2021 год.

Уголовный процесс, начатый 20 декабря 2021 года, квалифицируется по 1-й части 160 -й статьи Уголовного закона Латвии о сексуальных действиях в целях удовлетворения полового влечения при физическом контакте с телом потерпевшего, если они совершены с использованием состояния беспомощности потерпевшего или против воли потерпевшего, с применением насилия или угроз, власти или иного влияния на потерпевшего.

9 февраля уголовный процесс был дополнительно квалифицирован по 2-й части 160-й статьи Уголовного закона об анальном или оральном или сексуальном удовлетворении противоестественным образом, связанном с вагинальным, анальным или оральным проникновением в половой орган потерпевшего, если это сделано в отношении лица, находящегося в беспомощном состояния или против воли потерпевшего, с применением насилия, угроз или с использованием доверия, авторитета или иного воздействия на потерпевшего.

Уже сообщалось, что после нескольких заявлений женщин Госполиция в 2009 году возбудила уголовный процесс, который через четыре года был прекращен — дело не дошло до суда. Как сообщает подкаст Латвийского радио Dokumentārijs, женщины полагали, что во время визитов к иммунологу они подвергались сексуальному насилию: он производил манипуляции, не соответствующие его специальности. Женщины один раз обжаловали это решение, но прокуратура оставила его в силе. Однако, после расследования журналистов, опубликованного в подкасте Dokumentārijs, генеральный прокурор Юрис Стуканс решил пересмотреть дело, запросив все его материалы для принятия решения о расследовании и дальнейших действиях.