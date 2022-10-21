Дело избранной в Сейм Глории Гревцовой передано в суд

Рижская Восточная прокуратура передала в Рижский городской суд материалы уголовного дела, начатого в отношении избранной в 14-й Сейм Глории Гревцовой за предоставление Центральной избирательной комиссии заведомо ложной информации.

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Поскольку Гревцова отказалась выразить свое отношение к выдвинутым против нее обвинениям, 21 октября прокуратура вынесла решение передать материалы дела на рассмотрение в суд.

Как уже сообщалось ранее, 7 октября 2022 года полиция возбудила уголовный процесс по ст. 272 Уголовного закона в связи с предоставлением заведомо ложных сведений в ЦИК кандидатом в депутаты. Проведя необходимые следственные действия и получив достаточные доказательства, полиция 17 октября передала дело в прокуратуру в ускоренном порядке для начала уголовного преследования.

В ходе досудебного расследования установлено, что Гревцова как кандидат на выборах в 14-й Сейм предоставила в ЦИК информацию о себе, в том числе по разделам "Работа и занимаемые должности" и "Образование". Правдивость этой информации в подготовленных документах она подтвердила своей подписью, после чего подписанные документы были переданы лицу, подавшему их в ЦИК 13 июля.

В рамках уголовного процесса допрошены несколько свидетелей, а также получены сведения из различных учреждений и учреждений. Один человек признан подозреваемым по уголовному процессу. К лицу применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Информация, полученная в ходе следствия, дает основания полагать, что лицо совершило уголовное преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность по ст. 272 Уголовного закона. Данная статья предусматривает наказание в виде кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.

Гревцова предоставила ЦИК информацию о том, что в 2013 году окончила Латвийскую академию спортивной педагогики, однако в документах вуза сведений о такой студентке нет. Также она предоставила неверную информацию о месте работы.