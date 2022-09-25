Дело KNAB против сотрудников VID: уволен глава таможенной полиции

Начальник налоговой и таможенной полиции Каспарс Подиньш отстранен от занимаемой должности в связи с делом, возбужденным Управлением по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) в отношении сотрудников Службы государственных доходов (СГД, VID), сообщает передача de facto в эфире Латвийского телевидения.

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Передача отмечает, что Подиньшу не сообщили о расследовании KNAB в отношении его подчиненных. Начальник полиции вернулся к работе после болезни в четверг, 22 сентября, но только на один день — он был отстранен от работы по указанию Минфина. Теперь против Пoдиньша возбуждено дисциплинарное дело.

Подиньш не согласен с обвинениями. По его словам, о расследовании KNAB, связанном с вымогательством взятки у бизнесмена Андриса Рамолиньша, он узнал только в день обыска — 23 августа. А 6 июля он и его заместитель Кристине Прусак-Бринкмане, а также глава следственного отдела Интарс Шталбергс и следователь Валтс Грундманис были приглашены в прокуратуру для дальнейших переговоров. Выяснилось, что уголовный процесс, возбужденный СГД 13 мая в отношении предпринимателя, был начат с нарушением процедуры.

"Внутренние правила СГД были нарушены в связи с возбуждением уголовного дела, потому что на этих материалах не было ни моей визы, ни визы моей заместительницы", — поясняет Подиньш.

Он потребовал объяснений у Грундманиса и его начальника Шталбергса, но их ответы были уклончивыми и неубедительными.

Прокуратура прекратила уголовное производство и направила его в СГД для оценки. "На мой взгляд, уголовное преследование возбуждено незаконно, это мое субъективное мнение", — говорит Подиньш.

По его распоряжению были рассмотрены другие уголовные производства с 2018 года, но в других таких нарушений не зафиксировано. "Так грубо, просто нарушили — все, что может быть", — сказал Подиньш.

Как сообщалось, четверо сотрудников Службы госдоходов могут быть фигурантами дела о вымогательстве взятки у владельца строительной компании "Stiga RM" Андриса Рамолиньша. Прошлой осенью бизнесмен получил сигналы о том, что против него готовится заказное уголовное дело.

Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией подозревает преступную группу, в которую входили сотрудники налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов, в фабрикации уголовного дела и попытке вымогательства взятки в размере 100 000 евро у Рамолиньша.

Арестован начальник Первого следственного отдела Управления по расследованию финансовых преступлений Управления налоговой и таможенной полиции СГД Шталбергс. В связи с делом о взяточничестве арестована и сотрудница СГД Инита Луре, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело обыск в доме сотрудника СГД Яниса Акментиньша.

В деле также фигурирует Валтс Грундманис, который, по информации СГД, является старшим следователем отдела, возглавляемого Шталбергсом.