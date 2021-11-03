Дело Магнитского: в центре Риги конфискована эксклюзивная недвижимость за 250 000 евро

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) активно ведет досудебное расследование резонансного дела Hermitage / Magnitsky, в рамках которого в настоящее время расследуется объемная и сложно-структурированная трансграничная схема отмывания денег. Продолжая расследование, полиция конфисковала имущество — недвижимость на сумму около 250 000 евро.

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Как отмечает пресс-службы Госполиции, весной текущего года в рамках расследования "дела Магнитского" сотрудники УБЭП уже проводили конфискацию имущества — недвижимость, оцененную в 230 000 евро. Следствие установило, что иностранные граждане, используя средства, полученные преступным путем, приобрели эксклюзивную недвижимость в Латвии.

Продолжая начатое расследование, Управление по борьбе с экономическими преступлениями конфисковало еще одну недвижимость в Риге. Стоимость этого имущества оценивается примерно в 250 000 евро. Известно, что имущество принадлежало партнеру лидера преступной группы, личность которого была установлена во время следствия.

Вклад Латвии в борьбе с отмыванием денег и латвийской Госполиции в расследование этого дела высоко оценил соучредитель и руководитель фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер.

"Тот факт, что эти средства были обнаружены и арестованы в Латвии, очень важен. Латвия превращается из убежища для отмывания денег в сильную систему, в которой полиция работает компетентно, расследует отмывание денег и создает серьезные последствия для тех, кто связан с раскрытыми Сергеем Магнитским уголовными преступлениями", — заявил Браудер.

Госполиция напоминает, что в ходе расследования выявлено несколько эпизодов, когда иностранные граждане приобретали недвижимость в престижном районе тихого центра Риги в обмен на временный вид на жительство. После обнаружения этих оставшихся активов на них был наложен арест до выяснения обстоятельств их приобретения, а также возможной связи с легализацией средств, полученных преступным путем.

Следствие также выявило и доказало ряд действий по отмыванию денег. Установлено, что покупка недвижимости финансировалась оффшорными компаниями, используемыми для отмывания денег. В ходе гражданско-правовых сделок происхождение и принадлежность средств, полученных нелегальным путем, скрывалась.

По данным Госполиции, доходы от преступной деятельности выводились из российского банка в компанию-получатель на Кипре, которая фактически контролировалась лидером организованной преступности. В ходе расследования были выявлены взаимосвязанные этапы цепочки транзитных транзакций по переводу криминальных активов, смоделированы гражданско-правовые транзакции, под видом которых эти средства были переведены в Латвию, тем самым фактически меняя страны и перемещая средства от источника средств.

В свою очередь, полученные преступным путем средства были использованы для покупки эксклюзивной недвижимости в Латвии. Владельцы недвижимости не смогли предоставить доказательств происхождения средств и прозрачности сделки по покупке недвижимости. После тщательного расследования происхождения имущества собранная для расследования совокупность доказательств была установлена связь между арестованным имуществом и схемой отмывания денег.

Следует отметить, что в настоящее время в других странах также ведется расследование аналогичных преступлений по отмыванию средств с помощью схем мошенничества по возврату налогов.

Несколько лет назад российский юрист Сергей Магнитский раскрыл мошенническую схему на 230 миллионов долларов США. После того, как Магнитский раскрыл имена российских официальных лиц, причастных к этому преступлению, он был арестован, а позже убит в тюрьме.