Дело насильника и убийцы пенсионерки: пожизненный срок и конфискация квартиры

Департамент по уголовным Сената ВС 12 июля оставил в силе приговор Дзинтару З., который был осужден на пожизненное заключение за изнасилование и убийство 84-летней Ирины Г. В Верховном суде порталу Delfi напомнили, что жестокое преступление было совершено в 2017 году, в Риге, на улице Яунрозес. Дело получило статус закрытого.

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В минувшую среду Сенат отклонил кассационные жалобы подсудимого, его супруги и адвоката на решение Рижского окружного суда от 31 мая 2022 года. Вместе с решением Сената вступает в силу назначенный обвиняемому приговор — пожизненное заключение. Также будет конфискована и его квартира в Риге.

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемый, ранее ухаживавший за пожилой женщиной, совершил преступления в ночь на 12 июня 2017 года, забравшись в квартиру 84-летней женщины на улице Яунрозес через открытое кухонное окно.

В своем решении Сенат признал, что апелляционный суд, вопреки изложенному в кассационной жалобе адвоката, обосновал, почему он назначил обвиняемому основное наказание — пожизненное заключение — и применил дополнительное наказание — конфискацию имущества.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что обвиняемый Дзинтарс З. является опасным для общества лицом с высоким риском рецидивизма, а также с точки зрения общественной безопасности он не может находится в обществе.

Суд констатировал, что обвиняемый Дзинтарс З., ранее уже отбывавший наказание за убийство, вновь совершил убийство при трех отягчающих обстоятельствах, а действия обвиняемого по отношению к погибшей пенсионерке Ирине Г. отличались особой жестокостью. Также суд учел тот факт, что ранее Дзинтарс З. оказывал 84-летней женщине социальную опеку.

В своем решении Сенат ВС указал, что у него нет оснований ставить под сомнение выводы апелляционного суда в части о санкционированной конфискации имущества.

Суд дал оценку обстоятельствам совершения уголовного преступления, признав, что способ совершения уголовного преступления можно оценить как особо жестокий, а один из мотивов убийства был связан с корыстными побуждениями.

Что произошло в тихом Дарзциемсе

Летом 2017 года в своей квартире на улице Яунрозес была изнасилована, убита и ограблена 84-летняя Ирина Г. За ней, инвалидом III группы, помогали ухаживать работники одного из центров соцухода, в том числе и ранее неоднократно судимый за жестокое преступление Дзинтарс З. В течение пяти лет он ухаживал за пожилыми людьми.

Ранее портал Delfi уже писал об этом деле: Дзинтарс З. вместе с супругой помогал Ирине Г. около трех лет: ухаживал за ней, ходил в магазин и аптеку, готовил еду. При этом Ирина жаловалась родственникам, что побаивается его, поскольку он "недобро и странно" на нее смотрит. Из-за постоянных жалоб семья пенсионерки решила отказаться от помощи. Правда, сам Дзинтарс заявил, что Ирина вела себя слишком властно, любила командовать, ее всегда все не устраивало.

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Согласно обвинительному заключению, в ночь на 12 июня 2017 года, между тремя и четырьмя часами, мужчина пробрался в квартиру к пенсионерке через окно. Как следует из материалов дела, он нанес лежащей на диване женщине несколько ударов кулаками по голове, затем, осознавая, что жертва находится в беспомощном состоянии, изнасиловал ее, а также совершил оральный половой акт.

После этого он потребовал у пенсионерки деньги. Когда она стала кричать, он еще несколько раз ударил ее по голове, накрыл лицо подушкой и задушил. Позже эксперты обнаружили на ее теле около десятка травм. Затем убийца перерыл всю квартиру и украл не менее 80 евро, комплект серебряных рюмок, серебряную посуду, фамильную драгоценность — золотой перстень с изумрудом, а также два пылесоса. После этого он выбрался на улицу через окно и на велосипеде поехал к себе домой.

На следующий день Дзинтарс З. отправился c женой к нотариусу оформлять сделку на покупку квартиры в Гризинькалнсе. Задержали его лишь спустя два месяца. Свою вину в содеянном он сначала категорически отрицал, а затем выдвинул несколько версий преступления.

Судя по материалам уголовного дела, мужчина неоднократно менял свои показания и даже придумал, что пенсионерка "стала распускать руки" и приставать к нему. Он также утверждал, что ему не было смысла грабить пенсионерку, так как дома он хранил 17 000 евро наличными. Эту сумму они с женой несколько лет копили на покупку квартиры, но позже суд принял решение ее конфисковать.