Дело о четырех сбитых пешеходах в Юрмале передано в суд

В четверг, 19 декабря в суд были переданы материалы уголовного дела, согласно которым водитель обвиняется в трагической аварии в Юрмале.

Согласно обвинению, 29 декабря 2018 года водитель автомобиля "Toyota", нарушая правила дорожного движения, у остановки общественного транспорта "Концертный зал "Дзинтари"" сбил четырех пешеходов. Двое из них скончались, двое - получили серьезные травмы.

Дело было открыто по части третьей статьи 260-й Уголовного закона. Водителю грозит от трех до 12 лет тюрьмы, а также изъятие водительских прав на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что вечером 29 декабря водитель сбил четырех человек. По предварительной информации, пешеходы пересекали проезжую часть в неположенном месте, а также не имели при себе отражателей.