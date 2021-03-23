Дело о цифровом ТВ: обвинения предъявлены бывшему госсекретарю Минсообщения и экс-главе ЛГТРЦ
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В рамках уголовного процесса о возможных нарушениях при внедрении цифрового телевидения Генеральная прокуратура предъявила обвинения также бывшему госсекретарю Министерства сообщения Нилу Фрейвалдсу и бывшему председателю правления Латвийского государственного телерадиоцентра (ЛГТРЦ) Лаурису Дрипе.

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Прокурор отдела по расследованию особо важных дел Монвидс Зелчс, не называя имен обвиняемых, подтвердил агентству LETA, что в настоящее время в мошенничестве в крупном размере в составе организованной группы обвинения предъявлены девяти лицам.

Агентству LETA известно, что по этому делу обвиняются экс-премьер Андрис Шкеле, бывший министр сообщения Айнар Шлесерс, бывший председатель правления ООО Tet Юрис Гулбис, а также Фрейвалдс и Дрипе, которые когда-то были внештатными советниками министра Шлесерса.

Ранее в передаче "Ничего личного" на телеканале TV3 сообщалось, что обвиняются также бывший коммерческий директор компании Lattelecom (ныне "Tet") Янис Лигерс, руководитель бизнес-отдела Томс Абеле, руководитель отдела поддержки бизнеса Томс Мейситис и бывший руководитель предприятия Hannu Digital Гинтарс Кавацис.

По словам прокурора Зелчса, каждый обвиняемый сыграл свою роль в совершении преступления. Прокурор не назвал сумму, полученную преступным путем, но, по имеющейся у агентства LETA информации, она составляет около 3 млн евро.

Прокурор сообщил, что одному из обвиняемых также было предъявлено обвинение в отмывании денег в крупном размере. Агентству LETA известно, что этим человеком является Шкеле, а также то, что на недвижимость и акции, принадлежащие Шкеле и Шлесерсу, частично наложен арест.

На вопрос, почему решение о возбуждении уголовного дела было принято так поздно, Зелчс ответил, что дело сложное, в нем участвует много людей, а также сменилось несколько следователей.

Он также сообщил, что уголовное дело в настоящее время находится "на финишной прямой", но обвиняемые еще не давали показаний.

Внедрение цифрового телевидения было запланировано 20 лет назад, когда премьер-министром был Шкеле. Следователи считают, что это был проект, рассчитанный на недобросовестную прибыль. Ключевой компанией проекта стала зарегистрированная в Лондоне компания "Kempmayer Media Limited", которая оказалась "почтовым ящиком" с офшорными владельцами. Афера была раскрыта в 2003 году, на скамье подсудимых оказались 20 человек.

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