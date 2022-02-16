Дело о домогательствах врача-иммунолога: документы были уничтожены из-за плохой коммуникации

Латвийское радио в сотрудничестве с Балтийским центром журналистских расследований Re:Baltica начали расследование жалоб пациентов на врача-иммунолога Евгения Никифоренко. Журналисты запросили материалы следствия у Инспекции здравоохранения (ИЗ), однако в учреждении сказали, что информация недоступна, а позже документы были уничтожены.
То, что документы были уничтожены, ИЗ объясняет плохой внутренней коммуникацией.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее инициировал проверку действий инспекции.
Как агентству LETA сообщили в Министерстве здравоохранения, комиссия по служебным проверкам считает, что в деле Никифоренко решающее значение имела недостаточная внутренняя коммуникация и обмен информацией между различными подразделениями ИЗ, которые участвовали в делопроизводстве.
В Отдел административного обеспечения, который отвечает за уничтожение дел, информация об интересе журналистов к проверкам деятельности Никифоренко не поступила.
Поэтому в процессе уничтожения дел 2008-2010 годах возможность отбора указанных дел для дальнейшего хранения не была рассмотрена.
Павлютс издал постановление, предписывающее руководителю ИЗ Аните Слокенберге немедленно устранить констатированные во время служебной проверки недостатки в работе инспекции.
По мнению министра, внутренние процедуры инспекции, межведомственное сотрудничество и процессы обмена информацией, упомянутые в отчете служебной проверке, должны быть улучшены.
Об улучшениях в работе ИЗ необходимо сообщить министру здравоохранения в течение двух недель.
В то же время министр здравоохранения указывает, что в ИЗ необходимо внести гораздо более широкие изменения: учреждение должно стать более ориентированным на пациента, более открытым и служить опорой для хорошей практики как для пациента, так и для врача. По просьбе Павлютса уже начата работа по комплексному процессу внутренних изменений в ИЗ, в том числе предоставление учреждению более широкого набора инструментов для проведения проверок.
Как сообщало Латвийское радио, инспекция в ходе журналистского расследования ввела представителей СМИ в заблуждение заявлением, что в распоряжении ИЗ больше нет материалов следствия о возможных нарушениях иммунолога.
В последний раз журналистка запросила документы в конце августа 2021 года, но в инспекции заявили, что все материалы о периоде проверки уже "переданы в архив или уничтожены", хотя в тот момент документы не были ни заархивированы, ни уничтожены. Позже выяснилось, что инспекция запросила у Архивного отдела разрешение на уничтожение документов через почти два месяца после обращения журналистки. Дело было уничтожено прошлой осенью, незадолго до публикации расследования о нарушениях врача.