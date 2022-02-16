Дело о домогательствах врача-иммунолога: документы были уничтожены из-за плохой коммуникации

Латвийское радио в сотрудничестве с Балтийским центром журналистских расследований Re:Baltica начали расследование жалоб пациентов на врача-иммунолога Евгения Никифоренко. Журналисты запросили материалы следствия у Инспекции здравоохранения (ИЗ), однако в учреждении сказали, что информация недоступна, а позже документы были уничтожены.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

То, что документы были уничтожены, ИЗ объясняет плохой внутренней коммуникацией.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее инициировал проверку действий инспекции.

Как агентству LETA сообщили в Министерстве здравоохранения, комиссия по служебным проверкам считает, что в деле Никифоренко решающее значение имела недостаточная внутренняя коммуникация и обмен информацией между различными подразделениями ИЗ, которые участвовали в делопроизводстве.

В Отдел административного обеспечения, который отвечает за уничтожение дел, информация об интересе журналистов к проверкам деятельности Никифоренко не поступила.

Поэтому в процессе уничтожения дел 2008-2010 годах возможность отбора указанных дел для дальнейшего хранения не была рассмотрена.

Павлютс издал постановление, предписывающее руководителю ИЗ Аните Слокенберге немедленно устранить констатированные во время служебной проверки недостатки в работе инспекции.

По мнению министра, внутренние процедуры инспекции, межведомственное сотрудничество и процессы обмена информацией, упомянутые в отчете служебной проверке, должны быть улучшены.

Об улучшениях в работе ИЗ необходимо сообщить министру здравоохранения в течение двух недель.

В то же время министр здравоохранения указывает, что в ИЗ необходимо внести гораздо более широкие изменения: учреждение должно стать более ориентированным на пациента, более открытым и служить опорой для хорошей практики как для пациента, так и для врача. По просьбе Павлютса уже начата работа по комплексному процессу внутренних изменений в ИЗ, в том числе предоставление учреждению более широкого набора инструментов для проведения проверок.

Как сообщало Латвийское радио, инспекция в ходе журналистского расследования ввела представителей СМИ в заблуждение заявлением, что в распоряжении ИЗ больше нет материалов следствия о возможных нарушениях иммунолога.

В последний раз журналистка запросила документы в конце августа 2021 года, но в инспекции заявили, что все материалы о периоде проверки уже "переданы в архив или уничтожены", хотя в тот момент документы не были ни заархивированы, ни уничтожены. Позже выяснилось, что инспекция запросила у Архивного отдела разрешение на уничтожение документов через почти два месяца после обращения журналистки. Дело было уничтожено прошлой осенью, незадолго до публикации расследования о нарушениях врача.