Дело о ДТП с участием пьяного инспектора полиции: наказаны еще четверо полицейских

Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило Лиепайской прокуратуре материалы уголовного процесса для начала уголовного преследования сотрудника Курземского регионального управления полиции (КРУП), который пытался помочь своему коллеге избежать уголовной ответственности за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Речь идет о ДТП с участием бывшего сотрудника Госполиции Гинтса Белтиньша.

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В настоящее время к подозреваемому применены мера пресечения, не связанная с лишением свободы: он отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Журналисты "Курземес вардс" выясняли, применены ли дисциплинарные взыскания по этому делу и в отношении других полицейских. На что глава пресс-центра КРУП Мадара Шершнева ответила: "В целом к четырем должностным лицам (не считая уволенного со службы Белтиньша. — Прим. ред.) были применены дисциплинарные взыскания, включающие уменьшение зарплаты, запрет претендовать на награды, премии, денежные призы, а также запрет занимать более высокие должности.

Кроме того, дисциплинарное взыскание будет учитываться как отягчающее вину обстоятельство при совершении следующего нарушения, если таковое будет констатировано".

Как уже сообщалось ранее, сотрудник полиции порядка КРУП Гинтс Белтиньш совершил ДТП вечером 1 октября 2019 года. Полицейский, у которого в тот день был выходной, ехал на своем BMW 523, а затем врезался в припаркованные Audi A4 и Volvo V70. Одна из машин принадлежала сотруднику криминальной полиции.

Cвидетель ДТП сообщил, что из BMW вышел водитель, который, судя по состоянию, был пьян. Затем он снова сел в машину, но потом попытался уйти, однако свидетель ему не позволил. Полицейский предлагал свидетелю взятку, чтобы тот его выпустил, но очевидец на это не пошел. На место происшествия прибыли несколько полицейских, в том числе непосредственный начальник Белтиньша.

События того вечера помогли прояснить видеозаписи служебных автомашин. Стражи порядка пытались спасти Белтиньша от неприятностей, кто-то вместо него даже дышал в алкотестер. Избежать ответственности не удалось — полицейский был уволен. Также судебное разбирательство с МВД и Госполицией, в котором Белтиньш требовал восстановить его в должности, закончилось неблагоприятным для него решением — суд отклонил иск.

Несколько лет назад Белтиньш был назван "Лиепайчанином года — 2016" за совершенный им героический поступок — он пробрался на балкон 5-го этажа, чтобы спасти двух маленьких детей, которые длительно находились без присмотра матери.