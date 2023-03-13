Дело о фиктивных работниках RTAB: прокуратура предъявила обвинения музыканту Миелавсу и еще семи лицам

Прокуратура по делу о фиктивном трудоустройстве в Рижском бюро развития туризма (RTAB) предъявила обвинение восьми лицам, в том числе музыканту Айнару Миелавсу, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Перед передачей в прокуратуру дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Передавая дело в прокуратуру, KNAB предлагало привлечь шесть физических лиц за мошенничество в крупных размерах, а двух бывших членов правления RTAB — за пособничество мошенничеству.

Полученные KNAB доказательства свидетельствуют о том, что шесть фигурантов дела фиктивно были устроены на работу в RTAB, получая мошенническим путем крупные финансовые средства. Расследуемые преступления были совершены в период со 2 апреля 2012 года по 31 января 2019 года. В результате Рижскому самоуправлению был причинен ущерб в размере 280 822 евро.

По данным агентства LETA, обвинения предъявлены двум бывшим членам правления RTAB, бывшим депутатам Рижской думы Вите Ермоловиче ("Честь служить Риге", ЧСР) и Максиму Толстому ("Согласие"), а также шести сотрудникам.

Передача Латвийского телевидения De facto ранее сообщила, что около 80 000 евро в бюро, по данным правоохранительных органов, неправомерно получила Ксения Загоровская, бывший главный редактор газеты "Час", а в настоящее время помощник евродепутата Андриса Америкса (ЧСР).

Также к делу причастна Дарья Тыщенко, которая работала руководителем проектов в RTAB. Четыре года назад она была помощником Яниса Адамсонса, депутата парламентской фракции "Согласия".

В деле также фигурируют родственницы бывшего депутата Рижской думы и члена правления "Согласия" Сандриса Бергманиса — жена Надежда и мать Сандра. Также фигурантом дела является Анжелика Сергеева, которая проработала в RTAB почти три года, а за месяц до ухода осенью 2018 года пожертвовала "Согласию" 3000 евро.

По данным De facto, музыкант Миелавс как помощник правления РБРТ в течение двух лет, с 2012 года до весны 2014 года, получал в бюро ежемесячно 1500 евро. Перед этим Миелавс два года подряд, в 2010 и 2011 годах, выступал на мероприятиях 9 мая у ныне снесенного монумента в парке Победы. Мероприятие проводило общество 9мая.lv, тесно связанное с "Согласием".

В декабре 2020 года Рижская дума объявила о ликвидации РБРТ и создании на его базе агентства по привлечению инвестиций и туризму.

RTAB учредили Рижская дума, авиакомпания airBaltic, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов и Латвийская ассоциация турагентов.