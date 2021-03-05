Дело о физическом и психологическом насилии над 3-летним ребенком направлено в прокуратуру
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Следователи Салдусского участка Курземского регионального управления полиции передали в прокуратуру материалы дела о жестокости и насилии в отношении трехлетнего ребенка.

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В октябре 2020 года Госполиция получила сообщение о том, что в Салдусе проживает семья, в которой от эмоционального насилия, возможно, страдает 3-летний ребенок. По данному делу бал начат уголовный процесс, и в ходе расследования полиция установила, что, начиная с рождения и до момента, когда сиротский суд принял решение прервать родительские права, мальчик подвергался как эмоциональному, так и физическому насилию.

Как отмечают в пресс-центре Курземском региональном управлении полиции, родители не обеспечивали своему сыну нормальные условия для проживания — в комнатах царила антисанитария, зимой помещения не отапливались. Никто не следил за гигиеной ребенка, также мальчика плохо кормили.

Кроме того, регулярно в присутствии ребенка в квартирах собирались незнакомцы, распивающие алкоголь и курящие сигареты. Не стесняясь малыша, родители также у него на глазах занимались, причиняя ребенку психологические травмы.

В настоящее время мать и отец признали свою вину, семья начала получать помощь от соцслужбы, а также регулярно проверяется сиротским судом. Ни мужчина, ни женщина ранее не имели судимостей, однако попадали в поле зрения органов правопорядка за административные нарушения.

В том случае, если суд сочтет, что родители виноваты в жестокости и эмоциональном насилии по отношению к своему ребенку, им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, арест, принудительные работы или денежный штраф, а также последующий пробационный надзор.

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