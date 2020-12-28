Дело о гибели четырех человек из-за утечки ядовитых испарений: владелец хозяйства получил срок

Из-за того, что Верховный суд отказался от касссационнго судопроизводства, в силу вступил приговор Земгальского окружного суда, согласно которому владелец фермы Makleri Эдгарс Маклерс был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы за гибель четырех человек. Кроме того, с фермера взыщут компенсацию в размере 3 360 евро.

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Напомним, 22 июля 2016 года в крестьянском хозяйстве Makleri Яунберзской волости Добельского края во время ремонтных работ из резервуара произошла утечка ядовитых испарений, в результате которой погибли четыре человека — бывший владелец хозяйства — Петерис Маклерс 1951 года рождения (отец Э. Маклерса), а также три работника — женщина 1976 года рождения и двое мужчин (1969 и 1989 годов рождения). У погибшей женщины осталось пятеро детей, из которых двое пострадали в результате ЧП.

Утечка произошла в закрытом хозяйственном помещении из-за неисправного клапана шланга. Как рассказала заместитель директора Елгавского регионального управления Государственной службы среды Йоланта Лижус, в результате аварии произошла утечка навозной жижи, которая в небольшом объеме вылилась и на прилегающую территорию.

Если бы клапан отремонтировали, никакой утечки не было бы. Позднее прокуратура предъявила Маклерсу обвинение по ст.146 ч.2 — за нарушение требований безопасности труда, вызвавшее гибель человека или тяжкие телесные повреждения у нескольких человек.

Расследование Трудовой инспекции после ЧП показало: у трех из четырех погибших работников не имелось письменного трудового договора с владельцами фермы. Четвертый погибший — бывший владелец этого же хозяйства, и с ним единственным там был заключен трудовой договор.