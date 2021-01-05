Дело о гибели четырехлетнего мальчика в вентспилсском бассейне передано в суд

Прокуратура передала в суд материалы уголовного дела о гибели в вентспилсском бассейне четырехлетнего мальчика. Трагедия произошла в 2017 году во время обучения по плаванию.

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Обвиняемым по делу проходит бывший директор Вентспилсской спортивной школы "Spars", пишет LETA.

Прокуратура указывает, что обвиняемый нес ответственность за безопасность посетителей урока по плаванию. Недостаточно оценив бассейн как источник опасности для жизни и переоценив свои возможности обеспечить безопасные уроки для детей разного возраста, обвиняемый разрешил четырехлетнему подопечному самостоятельно сходить в туалет и не проконтролировал его возвращение. Вернувшись ребенок прыгнул в бассейн и утонул.

Обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы или принудительные работы.

Как сообщалось, 4 октября 2017 года в Вентспилсе в Парке водных развлечений в малом бассейне во время занятия по обучению плаванию утонул четырехлетний мальчик. По неофициальной информации, подтвержденной несколькими источниками, мальчик во время урока попросился в туалет, и тренер разрешил ему выйти. Вернувшись, мальчик прыгнул в бассейн, но тренер этого не видел. О том, что в бассейне под водой кто-то находится, тренеру позже сказала четырехлетняя девочка, которая тоже присутствовала на занятиях.

Несчастный случай произошел в малом плавательном бассейне. На самом глубоком месте его глубина составляет 1,22 метра, а на самом мелком — 75 сантиметров. Несчастный случай произошел на мелководье, где проходят занятия для четырехлетних и пятилетних детей. Тренер ведет занятия, стоя спиной к самой глубокой части бассейна и раздавая инструкции тем ученикам, которые находятся на мелководье.