Дело о гибели мальчика в вентспилсском бассейне: суд вынес приговор обвиняемому

В понедельник, 27 сентября, Курземский районный суд в Кулдиге огласил сокращенный приговор по делу о том, что во время занятий по плаванию в Вентспилсском бассейне утонул мальчик. Суд признал Виктора Зуева виновным в убийстве по неосторожности и вынес наказание в виде лишения свободы на два года условно с проверочным сроком на два года и денежной компенсации в размере более чем 44 255 евро, сообщили порталу Delfi в Судебной администрации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отметила судья Дайна Алксне, с учетом того, что обвиняемый совершил убийство по неосторожности, которое классифицируется как менее тяжкое преступление, суд решил не применять наказание, связанное с реальным лишением свободы. Важную роль в вынесении приговора сыграли обстоятельства случившегося, а также то, что суд уверен - обвиняемый в дальнейшем не будет нарушать закон. Решение вынесено на основании 55-й статьи Уголовного закона.

Осужденный должен будет зарегистрироваться в Госслужбе пробации и выполнить уголовное наказание, а также установленные службой обязанности. Кроме того Зуев должен выплатить моральную компенсацию.

Суд постановил, что обвиняемый должен выплатить родителям утонувшего мальчика денежную компенсацию: компенсацию морального вреда - 20000 евро каждому, компенсацию материального ущерба отцу мальчика - 3505,09 евро. Он также должен оплатить юридическую помощь - 720 евро. За дорожные расходы свидетелей Зуев должен выплатить 30,67 евро.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 4 октября 2017 года в Вентспилсском парке водных приключений во время занятий по плаванию, которые проводил Зуев.