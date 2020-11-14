Дело о гибели шести человек от нелегального алкоголя закончилось реальными тюремными сроками
Foto: Valsts robežsardze

Дело о реализации некачественного алкоголя, из-за которого погибли шесть человек в Елгаве, закончилось реальными сроками для обвиняемых, сообщает LETA.

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Судебный процесс завершился на этой неделе, когда Верховный суд отказался возбудить кассационное судебное производство. Таким образом, вступило в силу решение суда и пять обвиняемых были приговорены к реальным тюремным срокам.

Суд в первой инстанции приговорил обвиняемых к условным срокам, прокуратура опротестовала это решение, так как характер преступления свидетельствует, что условный срок не достигнет цели наказания.

Как уже сообщалось, один из обвиняемых работал в фирме, где можно было приобрести метиловый спирт и он его продавал другим обвиняемым. Покупатели разбавляли спирт водой и продавали под видом алкогольных напитков. Из-за них шесть человек умерли, а ещё три человека отравились.

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