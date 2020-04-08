Дело о грубом комментарии о депортациях: экс-депутату может грозить до 5 лет заключения

По информации пресс-центра Службы госбезопасности (СГБ), 30 марта было начато уголовное преследование в отношении бывшего депутата Стопиньского края Юрия Васильева за грубый комментарий о массовых депортациях жителей Латвии в Сибирь.

Как отмечает СГБ, 25 марта 2019 года — в День памяти жертв коммунистического геноцида в Латвии — Васильев оставил в социальной сети Facebook комментарий, где он утверждал, что 14 июня 1941 года, а также 25 марта 1949 года 57 549 жителей Латвии были вывезены из страны, чтобы получить образование, к тому же бесплатно. Также он отметил в комментарии, что те, кто вернулись в Латвию, получили более щедрые пособия, чем некоторые получают пенсии. В комментарии также было указано, что "вернуться решили не все, потому что в Сибири им оказалось лучше".

В заключении СГБ говорится, что в своем комментарии подозреваемый публично выражал презрение депортациям 14 июня 1941 года и 25 марта 1949 года, которые, согласно 7-й статье Римского статута Международного уголовного суда, признаны преступлениями против человечества. Кроме того, подозреваемый интерпретировал эти трагические для жителей Латвии события как благоприятные, тем самым издеваясь над ними.

Материалы дела переданы в прокуратуру Рижского судебного округа.

Уголовное дело было начато по статье об оправдывании геноцида, преступления против человечества, мира и военных преступлений. Автору записи может грозить до пяти лет лишения свободы, временное лишение свободы, либо принудительные работы или штраф.

Васильев в 2013 году стал депутатом Стопиньской думы от "Согласия", а уже в 2018 году был кандидатом в Сейм от Rīcības partija.

