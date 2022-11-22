Дело о хранении в квартире кокаина и отмывании денег дошло до суда

В декабре в суде по экономическим делам продолжится рассмотрение дела Валерия Подояхина, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ в крупных размерах и легализации преступно нажитых средств.

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Согласно обвинительному заключению, подсудимый хранил у себя дома в Риге 6,7 кг кокаина, кроме того, ему инкриминируется "отмывание" 50 440 евро.

По делу проходит также Лолита Йонане, проживавшая с Подояхиным, и, по мнению прокурора, умышленно прятавшая 9 000 евро наличными, конвертируя их в безналичные средства и внося их на свой банковский счет.