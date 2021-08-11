Запрещенные соглашения в рамках картеля строительных предприятий были и по таким объектам, как Рижский замок, Академический центр Латвийского университета (ЛУ) в Торнякалнсе, здание Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Лиепайская тюрьма и другие, свидетельствует первый опубликованный Советом по конкуренции список объектов, причастных к делу.

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Всего среди 77 объектов, обсуждаемых в рамках картеля, есть несколько проектов в Риге, в том числе образовательные и культурные учреждения. Также несколько объектов, задействованных в деятельности картеля, расположены в других городах Латвии — Лиепае, Елгаве, Скрунде, Огре, Икшкиле, Екабпилсе, Валмиере, Кулдиге, Салдусе, Резекне, Саласпилсе, Даугавпилсе и Цесисе.

Среди перечисленных строительных объектов в городах Латвии есть не только учебные заведения, но и спортивные центры, больницы, фабрики, парки, жилые дома, торговые центры и, например, здание Государственной пожарно-спасательной службы в Скрунде и Имантская централь"Rīgas siltums".

Как сообщалось, участники картеля строительных предприятий, раскрытого Советом по конкуренции (СК), участвовали по крайней мере в 70 закупках на общую сумму 686 989 991 евро. Об этом рассказала на пресс-конференции директор департамента расследования запрещенных соглашений СК Иева Шмите.

Крупнейшими среди них были закупки по строительству эстрады в Межапарке, Нового Рижского театра, Вентспилсской музыкальной средней школы и концертного зала "Латвия", Латвийского национального художественного музея, дворца культуры "Зиемельблазма". В свою очередь среди крупнейших частных заказов были закупки по строительству торгового центра "Akropole", торгового центра "Alfa" и логистического комплекса "Rimi".

Десять из входивших в картель компаний СК оштрафовал на общую сумму 16 652 927,4 евро.

В их число входят ООО "Skonto būve", ООО "Latvijas energoceltnieks", ООО "Velve", ООО "Arčers", ООО "Rere būve", ООО "Re&Re", ООО "RBSSKALS būvvadība", ООО "Abora", AО "LNK Industries" и ООО "Merks". Компания "RBSSKALS būvvadība" уже ликвидирована, поэтому штраф ей не начислялся.

Как сообщила Шмите, основные принципы деятельности картеля определяли компании "Skonto būve", "Re&Re" и "Velve". Этим компаниям штраф был увеличен на 0,5% от оборота. Предприятие "Velve" в ходе расследования сотрудничало с СК, предоставляло информацию и признало свою вину, а также обязалось не обжаловать постановление СК, поэтому сумма штрафа для него снижена на 10%.

Руководитель СК Юрис Гайкис отметил, что заказчики часто были в курсе существования картеля и даже высказывали свои пожелания о конкретных исполнителях в ходе закупок.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в этом году прекратило начатое в 2018 году уголовное дело о картеле строителей, по которому по подозрению во взяточничестве фигурировали предприниматели и государственные чиновники, но СК продолжил расследование деятельности картеля.