Дело о картельном сговоре дилеров Volkswagen осенью снова рассмотрят в суде

На 7 сентября в Административном окружном суде запланировано рассмотрение дела о дилерском картеле VW. В деле о дилерском картеле (cговоре) Volkswagen судебное производство за связь с картелем и наложенный штраф можно считать завершенным лишь в отношении LLC SD Autocentrs.

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В отношении других дилеров (SE Moller Baltic Import, SIA Moller Auto Latvia, SIA Moller Auto Ventspils, SIA Moller Auto Krasta) дело не закрыто, так как Сенат полностью отменил решение Административного окружного суда и вернул дело на новое рассмотрение.

Как уже сообщалось ранее, стороны, вовлеченные в картель VW, достигли соглашения о разделе рынка автомобилей Volkswagen, включая условия договора купли-продажи, с целью снижения конкуренции между автодилерами VW. В результате этого соглашения стороны получили преимущество на рынке перепродажи автомобилей VW.

Заинтересованные стороны предоставляли заведомо ложные ценовые предложения при участии в госзакупках либо вообще не участвовали в них. Кроме того, стороны обменивались информацией, чтобы повлиять на конкуренцию на рынке. Сенат установил, что существуют доказательства взаимного соглашения между розничными торговцами и импортером (SE Moller Baltic Import).

В свою очередь, SE Moller Baltic Import знала об этом соглашении с розничными продавцами авто и поддержала его, предприняв конкретные действия или занимая пассивную позицию. Таким образом, продажи автомобилей VW были закреплены в "руках" розничных продавцов картеля.

Суд признал пассивную роль SIA Moller Auto Latvija в деле о картеле. Это означает, что сторона не предпринимала никаких мер по прекращению незаконной деятельности, осуществляемой в рамках картеля.

В 2014 году Совет по конкуренции установил, что дилеры Volkswagen в Латвии в течение не менее пяти лет систематически согласовывали свою деятельность в закупках, организованных частными предприятиями, госпредприятиями и госагентствами, самоуправлениями, структурами внутренней безопасности, школами, пансионатами. Дилеры регулярно сообщали друг другу о своих планах по различным закупкам, призывая других дилеров не конкурировать, например, вообще не участвовать в конкурсах на закупки, или же не предлагая низкие цены.

За участие в картеле дилеры Volkswagen были оштрафованы на 7,6 млн евро. Один из дилеров — LLC SD Autocentrs — пытался урегулировать это дело с Советом по конкуренции (СК), заключив административный договор и признав нарушение, но оспорив сумму штрафа в суде. Однако у Сената не возникло сомнений в законности решения Административного районного суда, а кассационная жалоба была отклонена, поэтому решение СК в отношении LLC SD Autocentrs являлось окончательным.

Судопроизводство об участии других дилеров Volkswagen в картеле и наложенном штрафе будет возобновлено в Административном окружном суде, поскольку Сенат полностью отменил предыдущее решение и направил дело на новое рассмотрение.

По мнению главы юридического отдела Совета по конкуренции Валентина Хитрова, в деле о картеле дилеров VW Сенат ясно дал понять, что картель может существовать и в рамках дистрибьюторской сети одной торговой марки.

"Продавцы не могут координировать цены, сроки и условия участия в государственных или частных закупках независимо от того, распространяют ли они только один бренд или несколько конкурирующих брендов. Между ними должна быть обеспечена постоянная горизонтальная конкуренция", — резюмировал Валентин Хитров.