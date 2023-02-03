Дело о колючей проволоке на границе с Беларусью: предъявлены обвинения руководству Госагентства снабжения

Против руководства Государственной агентства снабжения возбуждено уголовное дело о возможных нарушениях при поставке некачественной проволоки для ограждения границы с Беларусью, сообщает агентство LETA.

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В общедоступном календаре Рижского городского суда указано, что обвинение предъявлено директору Государственной агентства снабжения (NVA) Рамоне Иннусе. Она, будучи должностным лицом МВД, была назначена директором NVA летом 2021 года. Распоряжение подписал после того, как конкурс на должность главы NVA, завершился безрезультатно, тогдашний министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

Руководство NVA обвиняют в поставке некачественной колючей проволоки для пограничного заграждения

Обвинение также предъявлено Оскару Дзиркалису, руководителю Департамента развития инфраструктуры NVA, который является одним из трех заместителей Иннусе. Ранее он был председателем правления ГАО Tiesu namu aģentūra.

Среди подсудимых — и Раймондс Дуцис, который сейчас является главой Административно-закупочного отдела NVA. По имеющейся в открытом доступе информации, Дуцис в начале 2000-х был главным специалистом Управления по борьбе и предотвращению корррупции (KNAB). Также он когда-то работал советником и старшим экспертом в Министерстве обороны.

Обвинения также предъявлены начальнику Отдела правового обеспечения закупок Юридического управления NVA Байбе Дзене и совладельцу компании "DN Sistemas" Юрису Тейвансу.

Первое судебное заседание в Рижском городском суде на улице Маза Нометню назначено на 24 апреля, 10.00.

NVA и упомянутые должностные лица не предоставили агентству LETA комментариев, в том числе о том, применялись ли к ним меры пресечения. В прокуратуре агентству LETA также не предоставили информацию, применены ли к должностным лицам меры пресечения. В обоих учреждениях журналистам посоветовали обращаться с вопросамиим было предложено обратиться со своими вопросами в суд.

Нынешний министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список") через советника Андрейса Вайварса сообщил агентству LETA, что если решение суда в отношении главы NVA является обвинительным, дальнейшие действия будут уместными.

Кучинскис подчеркнул, что прокурор не применил к обвиняемым такие меры как ограничение исполнения должностных обязанностей или отстранение от должности. "Как министр я доверяю правоохранительным органам", — заявил Кучинскис.

В декабре прошлого года прокуратура, не называя имен, распространила заявление для масс-медиа, в котором сообщила, что обвинения, выдвинутые по итогам расследования Бюро внутренней безопасности, касаются крупномасштабного мошенничества и злоупотребления служебным положением с серьезными последствиями.

Прокуратура считает, что в период с 20 октября по 6 декабря 2021 года обвиняемый предпринимателя, действуя в интересах предприятия, в соучастии с четырьмя должностными лицами NVA поставил агентству 25 000 метров колючей проволоки Concertina CBT-60, предназначенного для строительства временного забора на границе Латвии и Беларуси. Участники этого действия осознавали, что колючая проволока не соответствует характеристикам, установленным NVA.

Таким образом обвиняемые, по версии прокуратуры, мошенническим путем присвоили 373 602 евро, которые были выделены NVA из средств государственного бюджета на непредвиденные случаи.

В прошлом году NVA заключило договоры на поставку колючей проволоки с компаниями Aimasa и DN Sistēmas. Aimasa получила договоры на 275 650 евро и 484 500 евро, DN Sistēmas — на 239 217 евро. Aimasa выиграла и конкурс на установку забора.

По данным firmas.lv, DN Sistemas, работающая в сфере торговли всеми видами ограждений, принадлежит Санте и Юрису Тейванcам. В 2021 году оборот компании составил 1 047 135 евро, а прибыль составила 76 522 евро. Данных за 2022 год пока нет.

По информации, размещенной на сайте службы надзора за закупками, DN Sistēmas имеет опыт поставок ограждений в различные государственные учреждения. Например, в прошлом году компания выиграла крупный тендер на замену ограждения территории Авиационного управления Государственной пограничной службы на сумму 66 422 евро. Кроме того, в прошлом году предприятие выиграло контракт на сумму 41 999 евро на поставку передвижных ограждений для Национальных вооруженных сил. Ранее компания неоднократно выигрывала закупки АО Latvijas valsts meži.