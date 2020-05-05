Дело о контрабанде 100 кг кокаина в Дании: в Латвии проведены обыски в домах подозреваемых

На прошлой неделе в Латвии были проведены обыски по местам жительства местных жителей, которые фигурируют в деле о контрабанде 100 кг кокаина в Дании.

Как уже сообщалось ранее, 16 февраля датская полиция распространила сообщение о том, что по делу о крупной контрабанде наркотических веществ задержаны 27 иностранцев, в том числе и граждане Латвии.

15 февраля с рефрижераторного судна Duncan Island на датский остров Лангеланн контрабандным путем было доставлено 100 кг наркотика. По данным датского телеканала TV2, судно отправилось в плавание в конце января из Эквадора, недавно вышло из шведского Хельсингборга и направлялось в Санкт-Петербург в России.

Чтобы получить груз кокаина, 15 февраля с Лангеланна на лодке к судну отправились трое мужчин — два гражданина Латвии и один россиянин. Они были задержаны, когда вернулись с кокаином на остров. Всего же в рамках расследования задержаны четверо латвийцев 1970, 1976, 1979 и 1971 г.р.

Судно доставлено в датский порт Калуннборг, где задержаны все 24 члена его экипажа — граждане Эквадора, Филиппин, Индии, России, Польши и Украины. Следствие продолжается.