Дело о контрабанде снюса на 5 млн евро: по делу проходят и граждане Латвии
Foto: Reuters/Scanpix

Проходящие по делу 53 человека подозреваются в неуплате налогов в размере порядка пяти миллионов евро, пишет Yle.

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Финская таможня за прошлый и текущий год выявила множество комплексных преступлений, связанных с контрабандой и распространением снюса.
В ходе предварительных следствий было изъято несколько тысяч килограммов контрабандного жевательного табака на территории столичного региона. Снюс доставлялся крупными партиями из Эстонии в Хельсинки.

По делу проходят 53 подозреваемых, среди которых граждане Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.

Они подозреваются в неуплате налогов в размере порядка пяти миллионов евро. В ходе предварительного следствия были выявлены и другие преступления.

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