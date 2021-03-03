Дело о контрабанде тонн наркотиков: в Германии и Латвии провели десятки обысков
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Следствие, проведенное Объединенной группой по расследованию наркопреступлений (GER), состоящей из следователей Государственного управления уголовной полиции (LKA) федеральной земли Нижняя Саксония и Управления таможенных расследований (ZFA) Ганновера, завершилось утром 3 марта обысками и арестами на территории Германии и Латвии.

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Согласно официальной информации пресс-центра полиции Нижней Саксонии, обыски проведены на 65 объектах (в домах, офисах и на складах). В рамках расследования задержаны 20 подозреваемых в Ганновере, Целле, Галле (Саксония-Анхальт), Гамбурге и Латвии.

По предположению следствия, в деле могут фигурировать 40 лиц, в той или иной степени подозреваемых в перевозке крупных партий наркотиков (несколько тонн) из стран южной Европы в Германию. Преступная деятельность осуществлялась как минимум с 2017 года.

Помимо огромного количества продуктов каннабиса, преступники также ввезли большое количество кокаина из Южной Америки.

На основании результатов расследования Центральное управление по уголовным делам при прокуратуре Ганновера запросило большое количество ордеров на обыск и арест. Всего в операции, которая была проведена сегодня утром, было задействовано около 1000 человек.

Более подробная информация по этому делу будет представлена на пресс-конференции, которая состоится 4 марта в Ганновере.

Госполиция Латвии пока не предоставила информацию об обысках и арестах на территории Латвии.

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