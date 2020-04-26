Дело о коррупции в Rīgas satiksme: низкопольные трамваи годами простаивают в депо

К концу 2017 года в Ригу должны были доставить 20 новых низкопольных трамваев — это предусмотрено действующим соглашением между муниципальным предприятием Rīgas satiksme (RS) с чешской компанией Škoda Transportation.

До скандальных арестов, которые были проведены сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в конце 2018 года в рамках расследования о возможной коррупции в закупках RS, Рига получила семь новых трамваев. Однако, как убедились журналисты программы de facto, ни один из них до сих пор так и не курсирует по улицам города. В качестве причин, почему дела обстоят именно так, Rīgas satiksme называет технические проблемы, препятствующие вводу новых трамваев в эксплуатацию, а также неопределенность в отношении финансирования.

Три года назад муниципальное предприятие RS получило первый из 20 новых низкопольных трамваев, на поставку которых в 2016 году с чешской компанией Škoda Transportation был подписан договор о закупках стоимостью 62 миллиона евро. Несколько месяцев спустя новый трамвай отправился в свою первую торжественную поездку, чтобы продемонстрировать: теперь низкопольные трамваи ездят и до Иманты. Однако этот трамвай Škoda 15T уже почти год стоит в 5-м трамвайном депо Rīgas satiksme.

Схожая ситуация повторилась и год спустя, когда весной 2018 года в Ригу привезли еще один трамвай. Он перевозил пассажиров с сентября 2018 года по июнь прошлого года, но с тех пор также стоит в депо. Еще четыре таких же трехсекционных трамвая — каждый стоимостью 2,7 миллиона евро — прибыли в Ригу осенью 2018 года, но их вообще не эксплуатировали.

Компанию шести самым коротким братьям составил и новый четырехсекционный трамвай, который стоит 3,5 миллиона евро. Он прибыл в Ригу весной 2018 года, осенью того же года начал перевозить пассажиров, но с лета прошлого года он также простаивает в депо.

Два года назад RS пообещал, что три новых трамвая начнут перевозить пассажиров после завершения всех испытаний на безопасность. Полтора года назад компания сообщила, что все проверки завершены, и эти три трамвая уже ходят по улицам Риги. Но, как установили журналисты de facto, ни эти три, ни четыре низкопольных трамвая, доставленных позже, в настоящее время не задействованы в пассажирских перевозках.

Ни один из этих трамваев не был введен в эксплуатацию, объясняет директор по технической поддержке RS Ингварс Шниквалдс. По его словам, они пока не получили полную техническую документацию, подтверждающую все проверки, тесты и испытания.

"За этот период — в 2018 и в этом году — работая вместе с представителями Škoda, мы решили много проблем, но много проблем так и остались нерешенными. Одна из них связана с системой IBIS: данные с трамвая передаются в центральную диспетчерскую службу некорректно. У нас также есть претензии к исполнительной документации, а также к чисто практическим характеристикам тормозных систем. Поэтому приемка и задерживается", — указал Шниквалдс.

Ранее купленные низкопольные трамваи в настоящее время ходят только по маршруту номер 1 — от Юглы до Иманты. На время действия режима чрезвычайной ситуации количество рейсов сократили, поэтому на этой линии можно обойтись без старых вагонов. Из-за ремонта моста на Брасе в настоящее время никопольные трамваи не ходят также в Межапарк. Не реализована также и идея пустить низкопольные трамваи и в Кенгарагс после того, как так реконструируют контактные сети.

Однако, как подчеркивает Джинета Иннуса, несколько месяцев проработавшая в управлении муниципального предприятия, новые трамваи все-таки понадобятся RS. Вопрос в том, когда и сколько.

"В настоящее время мы только ведем переговоры о том, каким будет окончательный объем — сможем ли мы доставить все трамваи, оговоренные в контракте, или же мы работаем над различными промежуточными вариантами в соответствии с нашими фактическими возможностями", — заявила она, добавив, что окончательное решение на этот счет еще не принято и анализируются несколько вариантов выхода из этой ситуации.

Помимо технических проблем и того факта, что в связи с закупками трамваев по-прежнему существуют подозрения в коррупции, есть также также трудности с финансированием. Как уже сообщалось, Северный инвестиционный банк уже лишил RS заема в размере 60 миллионов евро, предоставленного на приобретение низкопольных трамваев.

"Ни для кого не секрет, что именно из-за финансовой ситуации RS сейчас находится не в лучшем положении, чтобы купить все трамваи одновременно. Поэтому доставка и ввод в эксплуатацию трамваев рассматривается комплексно: договор, исполнение договора обеими сторонами, включая поставщика, вся историческая сторона этого договора и, фактически, финансовые возможности для финансирования этих трамваев", — отметила Иннуса.

В дополнение к семи новым трамваям в депо также был поставлен длинный низкопольный трамвай, доставленный в Ригу в 2012 году. Он не может выйти на линию, потому что семь из 16 электродвигателей этого трамвая были отправлены в Чехию на ремонт. Между тем, как признает Шниквалдс, этот трамвай сам стал донором запчастей для других низкопольных трамваев. Однако при этом он отметил, что детали будут получены в ближайшее время, трамвай починят и, возможно, летом этого года он снова будет на линии.

Несмотря на то, что задержка поставок запасных частей у Шниквалдса не вызывает беспокойства, Иннуса не исключает, что Škoda Transportation пользуется этим моментом в качестве инструмента воздействия на Rīgas satiksme.

Между тем, Управление по предотвращению и борьбе с коррупцией заявляет, что уголовное расследование по делу о закупках RS находится в активной стадии. Несмотря на пандемию Covid-19, KNAB продолжает сотрудничать с зарубежными партнерами, допрашивает людей, а также анализирует информацию, полученную в ходе следствия.

Изначально в этом деле было семеро подозреваемых, однако в отношении одного из подозреваемых уголовный процесс был прекращен по причине его смерти. Ранее уже сообщалось, что в этом году скончался Игорь Волкинштейн — бывший директор департамента обслуживания и развития инфраструктуры Rīgas satiksme