Дело о краже пушки с Мемориала советским воинам: перенести памятник без согласия России невозможно

Екабпилсская краевая дума (нынешнего и прошлого созыва) пообещала перенести из центра города на Братское кладбище Памятник офицерам советской армии, проведя перед этим зондирование захоронения и эксгумацию останков. Однако без разрешения России этот процесс невозможен и будет считаться противозаконным.

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Как отмечает газета Brīvā Daugava, похожая ситуация сложилась в Мадоне, где в центре города долгие годы стоял памятник генерал-майору Красной армии Николаю Якунину, погибшемуво время Великой Отечественной войны. После договоренности с Россией было принято решение эксгумировать и перезахоронить останки офицера на городском Братском кладбище. Кроме того, краевая дума даже договорилась с Россией установить на кладбище памятник. Правда, эксгумация Якунина состоялась, однако прах генерала так и не предали земле в Мадоне.

Председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис пояснил, что город собирается идти по пути Мадоны. Однако в Мадоне, по его словам, процесс был проще, поскольку в том случае речь шла о захоронении только одного человека.

"Им удалось договориться с Россией, нам, очевидно, по ряду причин нет. Если мы говорим о постаменте, то у муниципалитета есть разрешение провести исследование, есть ли внизу захоронения. Но есть и одна проблема — над могилой находится охраняемый объект — пушечный постамент. Это предусмотрено соглашением от 1996 года между Латвией и Россией. И до тех пор, пока пьедестал не будет снят, никакие исследования проводить здесь нельзя, и, следовательно, нельзя и проводить перезахоронение, — объяснил Рагайнис.

На вопрос, почему вскоре после выборов он пообещал СМИ, что исследование, эксгумация и захоронение состоятся в этом году, председатель Екабпилсской краевой думы ответил, что в то время он еще не знал, что для переноса постамента потребуется разрешение России.

"Если мы хотим сделать это грубо, без разрешения, нас могут обвинить даже в эскалации отношений с Россией", — заверил Рагайнис, добавив, что процесс переговоров с российской стороной тормозит и факт кражи пушки с постамента памятника.

Заместитель мэра Карлис Старс добавил также, что в письме Министерства обороны Латвии, адресованном Екабпилсской краевой думе, говорится, что они поддерживают перенос памятника из центра города, но при этом самоуправление обязано исполнять все условия, ничего не предпринимая без согласия с российской стороной.

"Конечно, давно пора было все перенести, но без разрешения это незаконно, поступая противозаконно, мы стреляем себе в ногу. Есть вещи, которые нам нужно просто соблюдать", — резюмировал Старс.

Как уже сообщалось, 24 февраля с Мемориала павшим советским офицерам в Екабпилсе пропала пушка. Полиция сообщила, что ей удалось обнаружить лицо, демонтировавшее пушку, а также идентифицировать тракторную технику, при помощи которой произошел демонтаж.

Уголовное дело возбуждено по статье перемещение памятника культуры, находящегося под защитой государства. Зимой на потенциальное местонахождение пушки прибыли водолазы, но тогда поиски остановились, так как они были слишком опасны для жизни. Ни пушка, ни виновные в ее похищении до сих пор так и не найдены.