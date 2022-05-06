Дело о лифтах RNP ушло в суд: обвиняемые могли "отмыть" почти 2 млн евро

Прокуратура направила в суд материалы дела о мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем в связи с организованными SIA Rīgas namu pārvaldnieks тендерами на обслуживание лифтов.

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Всего в деле обвинения предъявлены семи лицам. Одного из них обвиняют в мошенничестве, "отмывании" денег и поддержке мошенничества.

Кроме того, еще двое были обвинены в отмывании денег, а еще один — в поддержке отмывания денег. Трем лицам предъявлено обвинение в поддержке мошенничества, а двоим также предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, что означает, что на момент совершения преступления они были государственными должностными лицами.

Прокуратура сообщает, что один из обвиняемых, будучи председателем правления двух ООО, участвовал в организованных RNP закупках на техническое обслуживание и ремонт лифтов с целью хищения денежных средств RNP в период с 2013 по 2018.

Обвиняемый подготовил и представил тендерные предложения от имени SIA для участия в конкурсах, зная, что штат представляемой им компании недостаточен для обеспечения выполнения контракта, а SIA не соответствует требованиям к отбору, установленным регламентом.

Действуя мошенническим путем, он подтвердил недостоверную информацию о том, что SIA имеет технические возможности для проведения технического обслуживания лифтов в режиме 24/7.

Введенные в заблуждение члены закупочной комиссии RNP признали тендеры, представленные SIA, наиболее подходящими и заключили договоры на техническое обслуживание и ремонт лифтов.

После этого один из обвиняемых от имени компании подготовил и представил акты приема-передачи, в том числе недостоверные сведения об объеме выполненных работ, в результате чего они были утверждены. Таким образом, SIA получила право выставлять счета RNP и получать полную оплату за якобы выполненные работы.

Таким образом, в течение пяти лет от RNP мошенническим путем было в общей сложности получено более 2 011 853 евро, из которых более 1 900 995 евро было отмыто обвиняемыми путем перевода денежных средств на счета других связанных компаний.