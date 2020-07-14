Дело о мошенничестве с КОЗ на 2 млн. евро: обвиняемый получил реальный срок

Земгальский районный суд (Тукумс) приговорил к трем годам лишения свободы обвиняемого в мошенничестве с компонентом обязательной закупки электроэнергии (КОЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно материалам дела, 1 апреля 2011 года обвиняемый подал в Министерство экономики заявку о предоставлении права продавать электроэнергию, произведенную в процессе когенерации в рамках обязательных закупок. Министерство приняло по этой заявке положительное решение.

Был заключен договор на покупку электроэнергии, условия которого были нарушены обвиняемым в отношении покупки только избыточной электроэнергии, произведенной в когенерации. В период с 2013 по 2019 год обвиняемый смог путем мошенничества получить 2 544 782 евро.

Как уже сообщалось ранее, преступные деяния совершались в интересах юридического лица — предприятие преступным путем получило в свою собственность денежные средства, нанеся таким образом ущерб государству

В итоге, суд приговорил физическое лицо к тюремному заключению, а юридическое — к ликвидации. Приговор еще можно обжаловать в суде второй инстанции.