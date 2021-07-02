Дело о мошенничестве с квартирой пенсионерки: под суд пойдут судебный исполнитель и нотариус

В суд Видземского предместья Риги направлено дело о мошенничестве в крупном размере в отношении 88-летней женщины. Всего по делу проходят пять человек, в том числе и судебный исполнитель Роландс Вейнбергс и нотариус.

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В январе этого года Госполиция возбудила уголовное дело за возможное мошенничество в крупном размере: преступники, используя поддельный вексель, продали на аукционе недвижимость, принадлежащую пенсионерке 1932 г.р., оставив себе полученные таким образом 28 000 евро.

Как сообщала передача Nekā personīga на телеканале TV3, это не первая схема, в результате которой из-за сравнительно небольшого долга должники теряют жилье или внушительные суммы, и в которой фигурирует Вейнбергс.

Элеонора Лякса долгие годы жила одна в двухкомнатной квартире на улице Лугажу в Риге: муж умер, а детей у них не было. Первые долги за услуги Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) у пенсионерки появились еще восемь лет назад. Тогда их удалось закрыть. Но в последнее время у женщины начались серьезные проблемы со здоровьем, ей стало тяжело ходить. Она выходила из дома все реже и часто забывала оплачивать коммунальные платежи. Из-за долгов RNP два года назад обратился в суд.

Общая сумма долга немного превышала 1000 евро. Суд вынес решение в пользу RNP, и судебное решение было отправлено присяжному судебному исполнителю Вейнбергу. Хотя у него было право проверить счета должницы, где на тот момент было около 8000 евро, он не стал снимать оттуда деньги, а вместо этого выставил на продажу ее единственное жилье.

Оно было продано за 30 700 евро. После закрытия долгов перед RNP оставшуюся сумму нужно было перевести на счета пенсионерки, но судебный исполнитель не сделал этого.

Дальняя родственница Элеоноры, внучка ее сестры, при уборке квартиры нашла документы, в числе которых был вексель. В нем было написано, что в апреле, через два месяца после того, как суд подтвердил принудительное выставление жилья на продажу, пенсионерка заняла 28 000 евро у некоей Кристины Луценко, женщины 30 лет. Эта сумма идентична той, которую она должна была получить после продажи квартиры.

Вексель был выдан в Иманте, в то время, когда пенсионерка не могла одна выйти из дома. Экспертиза выяснила, что подпись на векселе не была сделана Элеонорой Ляксой — ее подделали, и достаточно неумело.

Уже через две недели после выдачи векселя Луценко обратилась к нотариусу Инге Муцине и в суд, чтобы получить деньги. Дело опять было направлено Вейнбергу, и он перечислил 28 000 евро на счет Луценко, открытый в Великобритании. Никто из должностных лиц не проверил подлинность векселя.